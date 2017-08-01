Массовый забег на небоскреб впервые прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане впервые прошел массовый вертикальный забег на небоскреб среди всех желающих, сообщают организаторы.

Вертикальную дистанцию в 34 этажа - это около 700 ступеней - необходимо было пройти участникам забега. На участие в марафоне было подано 300 заявок из разных городов Казахстана: Астаны, Алматы, Петропавловска, Актобе и других.



К забегу допускались мужчины и женщины от 18 до 50 лет, прошедшие медицинский осмотр. Всего на старт вышло 208 марфонцев, среди которых 164 мужчины и 44 женщины, которые соревновались в шести категориях: 18-30 лет, 31-40 лет, 41-50 лет.



Для точного учета времени участникам вертикального забега предоставлялись чипы, которые фиксировали время старта и финиша. Каждые 5 этажей дежурили работники медицинской службы. Также на лестничных пролетах была доступна питьевая вода. Перед каждым забегом опытный инструктор проводил обязательную разминку, а вдохновляли на победу своими громкими речевками и зажигательным выступлением девушки-чирлидерши.



Победители забега получили денежные призы и сертификаты в спортивные клубы Астаны.



История «вертикальных» забегов берет свое начало с 1977 года, когда был организован первый высотный бег на знаменитый Empire State Building в Нью-Йорке. С тех пор это движение обрело всемирную популярность и превратилось в вид спорта. Сегодня высотные марафоны проводятся каждые выходные по всему миру. Мировой рекорд по прохождению трассы в 1576 ступеней поставил в 2003 году Пол Крейк добежав до 83 этажа за 9 минут и 33 секунды.