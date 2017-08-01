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Массовый падеж лошадей приостановлен в Атырауской области

Массовый падеж лошадей приостановлен в Атырауской области
16 Августа 2017 05:10 96

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Массовый падеж лошадей, начавшийся в июне в Исатайском районе Атырауской области приостановлен, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лошадей поразил так называемый мыт. В свое время для определения этого заболевания были взяты анализы специалистами местных лабораторий, приезжали специалисты из Астаны, Алматы. Сейчас ведутся лабораторные исследования. Если говорить конкретно об Исатайском районе, то на сегодня у нас зарегистрировано 250 случаев заболевания лошадей, из них 138 голов погибло, 40 лошадей уже на стадии выздоровления, 72 - находятся под наблюдением ветеринарных врачей. Сейчас массовый падеж лошадей приостановлен», сообщил аким Исатайского района Марат Бисенгалиулы Мурзиев.

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Сельское хозяйство,
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