Массовый падеж лошадей приостановлен в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Массовый падеж лошадей, начавшийся в июне в Исатайском районе Атырауской области приостановлен, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лошадей поразил так называемый мыт. В свое время для определения этого заболевания были взяты анализы специалистами местных лабораторий, приезжали специалисты из Астаны, Алматы. Сейчас ведутся лабораторные исследования. Если говорить конкретно об Исатайском районе, то на сегодня у нас зарегистрировано 250 случаев заболевания лошадей, из них 138 голов погибло, 40 лошадей уже на стадии выздоровления, 72 - находятся под наблюдением ветеринарных врачей. Сейчас массовый падеж лошадей приостановлен», сообщил аким Исатайского района Марат Бисенгалиулы Мурзиев.