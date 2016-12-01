Массовые нарушения водителей автобусов выявили в акимате Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Администрация Астаны готова принять на работу 800 человек из-за серьезного дефицита водителей общественного транспорта. Об этом сегодня на совещании сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть значительный дефицит водителей. В Астане порядка 800 человек мы готовы принять на работу. Вы можете обращаться в «Астана LRT», всегда поможем принятию водителей на работу. Зарплата там достаточная, еще мы будем над этим работать», - заявил Ардан.

При этом, в этом году на дисциплинарном совете всех девяти автобусных парков столицы было рассмотрено более 10 тыс. случаев нарушений со стороны водителей и кондукторов. Уволено около 300 человек, оштрафовано - 3 тыс., еще 6,5 тыс. - объявлены выговоры и замечания.

По данным службы транспортного контроля, самые часто встречающиеся нарушения - это использование водителем мобильных телефонов при вождении, нахождение в кабине водителя посторонних людей, а также не пристегнутый ремень безопасности. Между тем, нарушения классифицированы по 19 основным видам, среди которых отстой автобуса на остановках более двух минут, курение в салоне, не соответствующая форма одежды, движение с открытой дверью и так далее.

В Астане действует 81 маршрут общей протяженностью 3500 километров, ежедневно перевозятся порядка 870 тыс. пассажиров. Общее количество задействованных автобусов - 1025 единиц.