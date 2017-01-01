Марк Цукерберг отверг обвинения в краже технологий Oculus

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил во вторник в федеральном суде штата Даллас, где отверг обвинения о том, что принадлежащая ему компания Oculus украла данные для создания технологий виртуальной реальности, сообщает vestifinance.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Марк Цукерберг опроверг обвинения в краже интеллектуальной собственности, которые были предъявлены принадлежащей ему компании Oculus. Иск о краже интеллектуальной собственности был подан в 2014 году. Сообщается, что речь идёт о краже технологии виртуальной реальности у компании ZeniMax.

По словам Цукерберга, когда Facebook приобрела компанию за $2 млрд., технология, о которой идёт речь, ещё даже не была до конца сформирована. Однако адвокат ZeniMax на такое заявление возразил, что "улучшение технологии не делает её вашей". Цукерберг согласился с таким высказыванием, однако вновь повторил, что его компания не основывала свою технологию на чужой.

10 января началось слушание по громкому делу между Zenimax Media и Oculus VR. Владелец Bethesda и id Software обвиняет Oculus в краже интеллектуальной собственности и коммерческой тайны путем найма Джона Кармака и пяти его сотрудников id Software. Утверждается, что Кармак нарушил соглашение с ZeniMax путем обмена конфиденциальной информацией, которую в Oculus затем использовали в качестве основы для своего программного обеспечения.

В ZeniMax считают, что Кармак начал работать над технологиями, оказавшими влияние на шлем Oculus Rift, еще во время своего пребывания в id Software, но сам Кармак, напротив, утверждал, что работа в студии мешала ему заниматься разработкой технологий виртуальной реальности.

Двухлетние разбирательства против Facebook, инициированные производителем игр ZeniMax, завершились публичным судом присяжных в суде Далласа. Zenimax требуют $2 млрд в качестве возмещения ущерба от Facebook, которые купили Oculus в 2014 г.

В Oculus в свою очередь убеждены, что обвинения ZeniMax связаны с тем, что компания упустила возможность своевременно выпустить на рынок свою собственную VR-технологию.

"Нам не терпится предстать перед судом. Oculus и основатели компании инвестировали огромное количество денег и времени в VR, потому что мы верим в то, что данная технология может изменить то, как люди общаются и взаимодействуют друг с другом. Мы расстроены, что другая компания использует расточительной судебный процесс в попытке присвоить себе лавры разработки проекта, для которого у них нет ни терпения, ни опыта создания", - считают в Oculus.