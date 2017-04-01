Марат Омаров возглавил АО «Национальное агентство по технологическому развитию»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Марат Омаров назначен председателем правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (дочерняя организация холдинга), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Марат Омаров начал трудовую деятельность бизнес-аналитиком в ИТ-компании «Digiet Limited». В разные годы работал советником министра экономического развития и торговли РК, министра экономики и бюджетного планирования РК, заместителем директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК, управляющим директором АО «Казахтелеком».

Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE). Имеет степень магистра социальных наук. Прошел обучение по программе «Инновации и предпринимательство» в Стэндфордской высшей школе бизнеса.



Миссией АО «Национальное агентство по технологическому развитию» является оказание эффективной поддержки инновационной деятельности в стране.