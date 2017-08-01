Марат Омаров: Нам важна прозрачность подачи заявок на инновационные гранты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальное агентство по технологическому развитию» объявило о запуске новой инновационной грантовой программы, которая проводится в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы. Со 2 августа по 2 октября текущего года представители казахстанского бизнеса могут подавать заявки на безвозмездные инновационные гранты. Подробно о деятельности НАТР рассказал в эксклюзивном интервью «Курсив.kz» председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» Марат Омаров.

- Марат Талгатович, расскажите, в чем отличие новой грантовой программы?



- Во-первых, мы изменили ориентиры. Основной упор будет сделан на развитие системы трансферта передовых технологий в отечественные предприятия. НАТР максимально усилил механизмы проверки инновационной составляющей в проектах. Это позволит обеспечить рост производительности труда для повышения конкурентоспособности предприятий и отраслей экономики в целом.



Во-вторых, в программе выставлены принципиально новые требования и условия. В частности, изменен требуемый конечный результат грантового финансирования. Ранее результатами грантовой программы могли быть промышленные исследования, прототипы и бизнес-планы. Были ли данные разработки успешно внедрены на рынке Казахстана или нет - не известно, так как конечным результатом программы являлись только сами разработки. Поэтому в новой программе конечным результатом будет достижение положительного экономического эффекта, то есть увеличение доходности, снижение затрат на производство за счет повышения производительности труда и внедрения новых процессов либо выведения на рынок новых товаров, работ, услуг.



По гранту на технологическое развитие предприятий для повышения качества проектов ужесточили требования к заявителю. Теперь заявитель должен иметь три года опыта коммерческой работы в заявленной отрасли и инженерно-технические кадры. Кроме того, доходы за три года должны перекрывать стоимость проекта. Учитывая негативный опыт прошлых лет, мы сделали такие требования для исключения участия в грантовой программе некачественных проектов.



Также мы исключили требование о наличии объединения из двух промышленных предприятий и одной научной организации по гранту на развитие отраслей. В коммерциализации технологий заявитель теперь должен внедрять технологию в собственном производстве. Разработка, которую он внедряет, должна находиться на заключительной технологической стадии - то есть только идеи или лабораторные исследования мы не поддерживаем. Пропорция софинансирования агентством снизилась с 80 до 50%.Таким образом, увеличена ответственность грантополучателя за счет увеличения размеров его собственных финансовых вложений в проект до 50%. Это минимизирует риск участия в программе недобросовестных заявителей.



В-третьих, оптимизированы гранты. С этого года мы впервые будем выдавать три инновационных гранта вместо девяти.



В-четвертых, в целях эффективного отбора и снижения рисков, в том числе коррупционных, мы внедрили новые подходы к проведению процедур отбора и экспертизы заявок. Проекты проходят рассмотрение в трех независимых друг от друга центрах: технологической, финансово-экономической и правовой экспертиз.



В целях обеспечения прозрачного и всестороннего рассмотрения заявок и принятия решения о выделении грантов в национальном институте создается независимая комиссия по грантовому финансированию. В состав комиссии входят представители Министерства по инвестициям и развитию РК и других государственных, общественных организаций соответствующих отраслей, а также сотрудники агентства. Решение принимается на основе большинства голосов. Таким образом, достигается объективность рассмотрения возможности дальнейшей реализации представленной заявки.



На заседание комиссии для презентации проекта приглашается заявитель со своей командой. В случае, если заявители проекта не имеют возможности присутствовать лично, допускается их участие посредством видео- или аудиосвязи. Помимо этого, весь процесс заседания комиссии записывается на аудио- и видеоносители.



Для нас важно обеспечить прозрачность процедуры принятия, рассмотрения и вынесения решений по заявкам на инновационные гранты. С этого года впервые прием заявок осуществляется в онлайн-режиме на сайте digital.baiterek.gov.kz. Кроме того, до конца года мы планируем автоматизировать процесс экспертизы заявок и исключить человеческий фактор при принятии решений.



- Было заявлено, что агентство готово выделять крупные гранты на технологическое развитие предприятий. Скажите, на какую общую сумму планируется выдать гранты в текущем году?



- На этот год агентство готово выделить 2,8 млрд тенге. Так, в новой программе мы хотим оценить спрос на грантовое финансирование с учетом ужесточения условий и требований, которые направлены на максимизацию успешности. В случае, если спрос окажется высоким, то мы готовы рассмотреть возможность увеличения средств на грантовую программу, в этом вопросе мы настроены оптимистично.



- Как НАТР планирует контролировать использование денежных средств получателями грантов? Какие санкции будут применяться в случае нецелевого расходования средств?



- Для качественного контроля реализации проектов НАТР будет осуществлять мониторинг, включающий в себя анализ налоговой отчетности и других финансовых документов, а также проверку исполнения утвержденного плана реализации проекта. Мониторинг проектов проводится в том числе с выездом на предприятия.



Будет открыт отдельный счет в банке второго уровня для реализации проекта без права совершения грантополучателем расходных операций, не связанных с реализацией проекта. Средства на счет грантополучателя перечисляются не единовременно, а поэтапно согласно календарному плану. Таким образом, минимизируется риск нецелевого расходования средств гранта. В случае, если такие факты выявятся, договор будет расторгнут и грантополучателю придется вернуть выделенные средства в полном объеме.



Также хочу отметить, что агентством в течение пяти лет после завершения договора проводится постмониторинг в целях анализа социально-экономического эффекта и оказания содействия в дальнейшем продвижении проекта.



За предыдущие пять лет по результатам мониторинга расторгнуто 32 договора из 328 заключенных, в основном по причине невыполнения обязательств грантополучателями.



- О каких интересных инновационных проектах, которые поддерживает НАТР, Вы можете рассказать?



- НАТР реализует меры государственной поддержки инноваций в стране через грантовую программу с целью оказания помощи во внедрении зарубежных и коммерциализации новых отечественных технологий и разработок. За 2011-2016 годы агентством было поддержано 328 проектов на общую сумму более 12 млрд тенге.



Грантовое финансирование осуществляется на конкурсной основе. Предпочтение отдается наиболее интересным и перспективным проектам в 16 приоритетных направлениях, определенных Министерством по инвестициям и развитию РК.



Хороших проектов много. Из проектов на трансфер технологий интересен отечественный проект ТОО «Innodent», с помощью которого появляется возможность излечить кариес на ранней стадии без сверления.



Продукция поставляется в стоматологические клиники по всему Казахстану, на рынки Таможенного союза и Украины. Заинтересованность стоматологических клиник с каждым днем растет в виду новизны разработанного препарата и спроса на рынке.

Из проектов, получивших грант на коммерциализацию технологий, можно отметить проект Международного научно-производственного холдинга «Фитохимия», направленный на создание новых лекарственных средств из местного растительного сырья. Благодаря выделенному агентством гранту на сегодняшний день продукция грантообладателя успешно реализуется не только в Казахстане, но и в Германии, Чехии, Венгрии, России, Беларуси.



Также нельзя не отметить проекты Национального научного центра хирургии им. Сызганова. За счет грантов были разработаны технологии и улучшены методики трансплантации сердца, печени, реабилитации больных с острой травмой кисти. Как результат, население страны получило доступ к критически важным для жизни медицинским услугам.

- Как обстоят дела с венчурным финансированием в Казахстане?



- Венчурное финансирование является наиболее высокорискованным видом инвестиций, и на данном рынке присутствует значительная степень риска потерь вложенных средств. Следовательно, требуемая доходность для инвестора от каждой отдельной инвестиции существенно выше.



В нашей стране рынок институционального венчурного капитала находится на стадии формирования. В сравнении с западными рынками отсутствуют правовые формы организации венчурных фондов в их классическом понимании с разделением прав, обязанностей и ответственности между управляющими и инвесторами таких фондов, а также отсутствуют определенные налоговые льготы для развития частных венчурных фондов.



В связи с этим агентство совместно с Министерством по инвестициям и развитию РК и заинтересованными организациями прорабатывают механизмы решения вышеупомянутых проблем. В рамках данной работы изучается международный опыт, обсуждается вопрос принятия нового закона, направленного на создание благоприятных условий для венчурного финансирования в Казахстане.



- 21 июля 2017 года состоялся форум, посвященный вопросам развития академического бизнес-инкубирования в Казахстане. Как НАТР видит развитие данного направления в нашей стране?



- Основная задача академического бизнес-инкубирования - вовлечь студентов в предпринимательскую среду, оказав им финансовую и сервисную поддержку в продвижении их бизнес-идей на рынок. По итогам форума, в ходе которого представители Польского агентства по развитию предпринимательства презентовали польский опыт в академическом бизнес-инкубировании, казахстанская сторона приняла решение запустить аналогичную программу в Казахстане. В настоящее время Министерством национальной экономики РК прорабатывается проект Программы развития академического бизнес-инкубирования в Казахстане. Думаю, к концу года мы определимся с основными подходами и механизмами ее реализации.



- Каковы предварительные прогнозы по числу стартап-проектов в Казахстане, которые будут проходить через бизнес-инкубацию?



- Мы ожидаем от каждого бизнес-инкубатора поиск и ведение отбора для резидентства ежегодно до 100 заявок. Мировая практика показала, что в бизнес-инкубаторах важен качественный отбор идей и команд разработчиков с выявлением наиболее перспективных, обладающих существенным потенциалом роста, сам же проект рождается во время инкубирования. Поэтому мы рассчитываем увидеть из 100 заявок реализацию только до пяти проектов, учитывая, что сроки инкубирования составляют от шести месяцев до трех лет, в зависимости от сложности проекта. Стоит также отметить, что ключевым показателем эффективности бизнес-инкубаторов является выживаемость проектов после прохождения инкубирования.



- Что Вы можете сказать о развитии эффективной инновационной инфраструктуры? Каковы результаты работы агентства в этом направлении?



- В рамках данного направления при участии агентства созданы восемь региональных технопарков и четыре отраслевых конструкторских бюро, которые показали определенные результаты. Например, резидентами технопарка «Алатау» с момента создания по ноябрь 2016 года уплачено налогов свыше 8,6 млрд тенге. С 2016 года в четырех региональных технопарках размещены 22 стартап-компании, оказывающие сервисные услуги.



В рамках программы технологического бизнес-инкубирования через технопарки получили поддержку 116 проектов на общую сумму 975 млн тенге. Создано 90 рабочих мест. Сумма реализованных товаров и услуг за 2015-2016 годы - около 1,5 млрд тенге. Сумма уплаченных налогов - более 160 млн тенге.



С участием конструкторских бюро отечественными предприятиями подготовлено производство более 200 наименований изделий, налажено серийное производство более 90. Предприятиями - получателями услуг конструкторских бюро за 2011-2017 годы выпущено и реализовано продукции, освоенной с участием отраслевых конструкторских бюро, на общую сумму около 8,5 млрд тенге.



Также результатом деятельности одного из конструкторских бюро стало перечисление в бюро роялти от годовой реализации продукции услугополучателя в общем размере 185 млн тенге. При этом затраты конструкторского бюро на предоставление услуг составили только 111,3 млн тенге.



Как видите, результаты есть, но в целях оптимизации деятельности данных комплексов на сегодняшний день мы ведем работу по передаче в конкурентную среду долей участия в региональных технопарках и конструкторских бюро.



- Что делает НАТР для популяризации инновационной деятельности?



- Агентство совместно с Министерством по инвестициям и развитию РК постоянно ведет работу по популяризации инновационной деятельности в стране. В частности, с 2005 года мы ежегодно проводим Национальный конкурс инноваций, в котором принимает участие широкий круг субъектов инновационной системы, включая школьников, ученых, изобретателей и представителей предприятий.

Также в этом году в Алматы в конце октября состоится XII Инновационный конгресс и Выставка инновационных проектов в новом формате с акцентом на трансфер технологий. Будут приглашены ведущие иностранные эксперты и предприниматели, заинтересованные в инновациях. Также на данной площадке будут представлены современные технологии, реально применимые в Казахстане.



Кроме того, агентством на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа, направленная на повышение осведомленности населения о положительных аспектах инновационной деятельности и доступных мерах господдержки. В этих целях, а также для стимулирования инновационной активности, мы создали новое подразделение.



- Успешно ли, на Ваш взгляд, продвигается трансфер зарубежных технологий в казахстанскую экономику?



- В целом казахстанские предприятия в плане модернизации производства отстают от западных компаний. Только 4% казахстанских предприятий занимаются разработкой и внедрением нового продукта или производственного процесса. При этом преобладающее большинство инновационных мероприятий осуществляется иностранными компаниями.



Процесс трансфера зарубежных технологий в Казахстан не носит массовый характер, поскольку включает в себя уступку прав на интеллектуальную собственность либо заключение лицензионных договоров. Например, в 2016 году через программу предоставления инновационных грантов НАТР было поддержано только приобретение четырех зарубежных технологий отечественными компаниями; из поддержанных в 2015 году проектов за счет средств инновационных грантов был осуществлен трансфер трех технологий.



Причинами низкой активности предприятий в приобретении зарубежных технологий можно обозначить:



- во-первых, финансовое состояние, не позволяющее инвестировать значительные средства в трансфер новых технологий;



- во-вторых, отсутствие достаточной информационной осведомленности в части новых разработок и технологий производства;



- в-третьих, отсутствие готовности казахстанских предприятий приобретать у патентообладателя прав на использование объектов интеллектуальной собственности;



- в-четвертых, зарубежный технологический партнер не во всех случаях готов передать права по лицензионному договору на использование новой передовой технологии;



- в-пятых, нехватка квалифицированных инженерно-технических кадров, обладающих достаточной гибкостью в принятии новых методов и подходов к производству.



В целях улучшения сложившейся ситуации мы планируем в следующем году запустить пилотный проект по внедрению технологического брокерства в Казахстане. Это практикуют крупные зарубежные промышленные организации, которые осуществляют поиск передовых технологий, используя услуги узкоспециализированных технологических брокеров.



Мы выделили основных игроков данного направления и провели встречи с некоторыми из них, в частности NineSigma, Japan Technology Group. В настоящее время обсуждены основные моменты запуска проекта для нескольких организаций Казахстана и, в случае утверждения данного подхода Министерством по инвестициям и развитию РК, мы приступим к реализации в следующем году.

Технологическое брокерство работает следующим образом. Агентство совместно с отечественным предприятием формирует запрос по поиску технологии с детализацией всех параметров. Далее запрос отправляется брокеру, который, в свою очередь, осуществляет поиск технологий через наработанную сеть экспертов из индустрии и науки, после чего делает экспертную выборку из технологических решений от зарубежных организаций, выразивших заинтересованность, и определяет совместно с нами и казахстанским партнером детали дальнейшей работы.



Такую инициативу мы планируем запустить в пилотном режиме, чтобы понять, есть ли реальный спрос и готовность со стороны казахстанских предприятий на эту услугу.



- Недавно в социальных сетях НАТР обвинили в финансировании недостаточно инновационных проектов. Что Вы можете сказать по этому поводу?



- Как было сказано, в новых правилах мы ужесточили требования к проектам, претендующим на грантовое финансирование. Сейчас наша работа будет сфокусирована на достижении максимально эффективного экономического результата и на поддержку могут рассчитывать действительно инновационные проекты.



Резюме:



С 11 апреля 2017 года Марат Омаров возглавляет Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР), дочернюю организацию холдинга «Байтерек».



В разные годы работал советником министра экономического развития и торговли, министра экономики и бюджетного планирования Казахстана, заместителем директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики, управляющим директором АО «Казахтелеком».



Выпускник Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), магистр социальных наук. Прошел обучение по программе «Инновации и предпринимательство» в Стэндфордской высшей школе бизнеса.