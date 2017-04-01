Марафон против коррупции провели в Акмолинской области 

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области состоялся очередной выезд антикоррупционной мобильной группы «Будущее без взяток», сообщает Управление внутренней политики.

Мобильная группа в составе руководителя управления профилактики коррупции Департамента по дела государственной службы по Акмолинской области Малика Ахметкалиева, а также представителей Национального бюро по противодействию коррупции и Акмолинской палаты предпринимателей встретилась с трудовым коллективом ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» и с жителями села Садовое Зерендинского района.



В ходе встречи мобильной группы с трудовым коллективом «Кокшетау жылу» была проведена разъяснительная работа о пагубном влиянии коррупции на развитие государства и общества.

«Коррупция является одним из главных бичей современного общества, мы все вместе должны вести работу по искоренению коррупции. Ведь наша с вами цель построить государство и общество без коррупции», - рассказывает Малик Ахметкалиев.

В селе Садовом Зерендинского района была проведена беседа с местными жителям. Всем прохожим были розданы буклеты и доведена информация о пагубности коррупции. Во всех общественных местах населенного пункта были развешаны информационные буклеты.

Сельчане охотно шли на контакт, они рассказали о своей жизни на селе, поделились своими чаяниями и рассказали о своих планах. Кроме того были выслушаны и записаны вопросы и предложения сельчан не только касаемо борьбы с коррупцией, но и социально-бытового характера. Малик Ахметкалиев заверил жителей села Садовое, что все обращения граждан будут направлены для дальнейшей с ними работы в уполномоченные государственные структуры.

Мобильный антикоррупционный марафон нацелен на формирование антикоррупционной культуры в обществе посредством проведения выездных встреч и приемов для жителей Акмолинской области.









