Мангистаускую муку планируют продавать в Китай 

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистаускую муку Бейнеуского зернового терминала планируют экспортировать в Китай. Об этом стало известно в ходе посещения акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым с рабочей поездкой Бейнеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бейнеуский зерновой терминал был введен в эксплуатацию в 2010 году. На площади в 16 гектаров были размещены автоматизированные цеха по переработке зерна и производства комбикормов, элеватор. Грузооборот терминала составляет 2 млн тонн в год. Ежегодно производится 40 тысяч тонн муки и 11 тысяч тонн комбикормов. На объекте работают 146 жителей Бейнеуского района. Готовая продукция поставляется в Мангистаускую и Атыраускую области, экспортируется в Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран.

«Осенью зерно дешевеет, поэтому надо предусмотреть возможность большого закупа, именно в этот период для заполнения элеватора. Кроме того, поручаю заместителю акима области Ракимбеку Амиржанову проработать вопрос открытия цеха по изготовлению упаковки для местных товаропроизводителей на территории индустриальной зоны Актау. Зачем ее приобретать в других регионах, когда можно открыть у нас? Также поручаю наладить экспорт муки Бейнеуского терминала в Китай. Надо помочь им расширить географию поставок», - подчеркнул аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Глава региона осмотрел также водоочистительное сооружение в селе Бейнеу. Объект был введен в декабре 2016 года. Стоимость проекта, вошедшего в государственную программу «Ақбұлақ», более 2 млрд тенге. Имеется пять резервуаров для воды объемом 45 тысяч кубических метров, водоналивная станция, очищающая в сутки до 12 тысяч 35 кубических метров волжской воды. 65% оборудования для станции было приобретено в Казахстане, остальное в Германии и Южной Корее.

«Сегодня по водопроводу очищенная питьевая вода подается в 9442 жилых дома села Бейнеу. Это 82% населения. Жителям двух массивов и остальных населенных пунктов района вода доставляется водовозами. На станции посменно работает 15 человек - жители Бейнеуского района. Все они прошли обучение», - рассказал директор водоочистительной станции Кашкынбай Таргынов.



Акиму Бейнеуского района Басши Азирханову было поручено разработать проект по прокладке водопровода, который обеспечит качественной питьевой водой всех жителей района и теплицы.













