Мангистауцы везут привет Ишиму от Каспия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 по 18 августа в Астане пройдут Дни культуры Мангистауской области в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гостям и жителям столицы культурное наследие области покажут около 600 человек на 34 мероприятиях.



15 августа в 21.00 часов в амфитеатре на территории ЭКСПО-2017 пройдет концерт под названием «Қарт Каспийден сәлем ал, Ерке Есіл». На сцене выступят такие артисты казахстанской эстрады, как Камшат Дожыбаева и Лукпан Жолдасов, которые начинали свое творчество в Мангистауской области.



После этого 16 августа пройдет вечер творчества Есенгали Раушанова во Дворце творчества «Шабыт».



17 августа на территории этноаула состоится показ этнографического театрализованного культурного мероприятия, на котором будут представлены национальные игры.



В Конгресс-холле пройдет концерт Мангистауской областной филармонии им. М.Ускенбаева с участием национально-инструментального оркестра им. А.Таракулы.



18 августа в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького состоится показ спектакля «Шыңырау».



«В спорткомплексе «Казахстан» пройдут соревнования по единоборствам в версиях М1 и К1. В соревнованиях примут участие спортсмены из Украины, Латвии, Узбекистана, Польши, Хорватии. Казахстан представят команды Мангистау, Астаны, Павлодара, Актобе, Атырау. В титульном бою встретятся казахстанец Шынгыс Кайрат и боец из Украины», - сообщил в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций руководитель управления физической культуры и спорта области Бекболат Байжанов.