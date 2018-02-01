Мальчика с ожогами из Алматинской области отправили на лечение в Сеул

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7-летний Коля из Алматинской области, о котором рассказала глава благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин, отправился на лечение в Южную Корею.

«23 февраля Николай Классен в сопровождении социального работника улетает на первый этап лечения. Мы верим, что жизнь ребенка кардинально изменится после этой поездки. Физическая боль отпустит, и душевная тоже пройдет. По плану, ему будет сделана операция, которая включит в себя три операции. Это путь, который будет более щадящим для ребенка, потому что каждый раз давать общий наркоз, и проходить тяжелый реабилитационный послеоперационный период - трудно для ребенка. Поэтому, врачи планируют 9-ти часовую операцию, в которой будут отделять и формировать кожу между головой, шеей мальчика, плечами, и прооперируют руки-пальчики. Остальные этапы будут уже направлены на тело и ножки»,- написала Аружан Саин на своей страничке в Facebook.



Она выразила благодарность всем, кто оказывал помощь.



«Это огромное количество людей, которые делали онлайн пожертвования на сайте www.detdom.kz, банковские переводы и отправляли смс пожертвования на номер 9099. В итоге в короткий срок собралась сумма в размере 3 852 412 тенге. 30 000 долларов будет перечислено от наших любимых патрнеров Samruk-Kazyna Trust, еще один спонсор пожелал остаться неизвестным. Фермеры Алматинской области провели аукцион, огромная благодарность ВСЕМ и фермерам и покупателям, и многим многим Людям, кто откликнулся!»,- отметила Саин.



Напомним, ребенок пострадал в 2015 году (ему было 5 лет) из-за взорвавшейся печи. На мальчике загорелась одежда. В результате он получил ожоги половины площади тела 1-2-3-4-й степеней. Тогда же стало известно, что его мать выпивала и особо не смотрела за ним и его старшей сестрой. Оба ребенка не посещали школу. Этот случай вызвал большой резонанс в обществе после публикации поста о помощи ребенку общественника Аружан Саин в декабре 2017 года.



Николай был обнаружен органами опеки в городе Талгар.



«За 2 года мамой мальчика не было предпринято никаких попыток существенно помочь ребёнку. После самого инцидента с возгоранием одежды, мальчику была оказана срочная медицинская помощь. Но Коля рос, а изрубцованная кожа не растягивалась. Таким образом, к 7 годам у мальчика срослось тело и голова, срослись пальчики, ребенок постоянно испытывал боль, и без кардинального решения состояние мальчика по мере роста только ухудшалось»,- написала Аружан Саин в своем посте.



По ее словам, учитывая состояние ребёнка, а также асоциальный образ жизни мальчика, органы опеки передали Колю вместе с сестрой под опеку в негосударственный, некоммерческий приют по воспитанию детей-сирот, инвалидов и детей из малообеспеченных семей «Ковчег».

В Астане ребенку прооперировали руки, но на остальное тело требовалось пересадка искусственной кожи, которую могли сделать в клинике «Ханган Сонсим» (Сеул, Корея).