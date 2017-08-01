Макгрегор высказался о бое Головкин-Альварес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал предстоящий боксерский поединок между Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Я - не большой фанат GGG или «Канело». Думаю, в этом бою «Канело» получит как следует и «протянет ноги», - цитирует Макгрегора журналист MMAFighting.com Ариэль Хельвани.

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе