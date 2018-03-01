«Магнитный человек» поразил кызылординцев уникальной способностью

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординец Нартай Турсанов поразил своих соотечественников способностью притягивать железо своим телом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Люди прозвали его «магнитным человеком». Нартай Турсанов, усомнившись в своем здоровье, прошел обследование, однако врачи заявили, что поводов для беспокойства нет. «Магнитный человек» говорит, что держит в постоянном контроле свое здоровье, с артериальным давлением у него проблем не было. Но свойства его тела действительно удивляют: прилипают к его телу не только ложки и вилки, но и более тяжелые предметы, такие как топор.

«Я обнаружил такую способность совершенно случайно 20 лет назад. Конечно, сначала я сильно беспокоился по этому поводу. Даже прошел обследование, по результатам которого врачи успокоили меня - в моем здоровье никаких отклонений нет. Затем я сосредоточился на тщательном изучении моих аномальных качеств. Я обратил внимание, что могу лечить некоторые виды болезней. Думаю, что это из-за особых магнитных качеств в моем теле», - сказал Нартай Турсанов.





По его словам, одним из его предков является Биикбай батыр, которого в народе знают как святого. Нартай Турсанов считает, что дар достался ему в наследство от своего предка.

Автор: Адилет Кантарбаев