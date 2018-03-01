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Мадияр Жанузак завоевал титул IBF

1 Марта 2018 01:30 812
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Мадияр Жанузак завоевал титул IBF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 февраля в Макао казахстанский боксер Мадияр Жанузак победил филиппинца Джона Марка Алимана и стал обладателем титула IBF B&R Region, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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10-раундовый бой между Мадияром Жанузаком и Марком Алиманом состоялся в рамках наилегчайшего веса (50,8 килограмм). В этом поединке казахстанский боксер победил единогласным решением судей.

Продвижением Мадияра Жанузака на профессиональном ринге занимаются две промоутерские компании: казахстанская «Alban Promotion» и российская «RCC Boxing promotion»


Мадияр Жанузак завоевал титул IBF
Напомним, что пояс IBF B&R Region был учрежден Международной Федерацией бокса (IBF) в 2017 году, по инициативе азиатских промоутеров, а побороться за него могут представители 70 стран Азии, Европы и Африки. Чемпионы IBF по этой версии получают шанс продвинуться в мировом боксерском рейтинге.

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Ключевые слова: Спорт,
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