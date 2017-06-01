Мадьяры Венгрии и Торгая собираются на юбилейный курултай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Венгерская делегация посетит Торгай в рамках этнофестиваля «Ұлы Дала Рухы» («Дух Великой степи»). Об этом сообщил директор научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы на своей странице в Фейсбук.

«Первому международному казахско-венгерскому курултаю мадьяр, прошедшему на исторической родине мадьяр - в торгайском селе Сага Костанайской области, в этом году исполняется 10 лет. В честь этой даты 17-18 июня в Торгай прибудет делегация из Венгрии (27 человек). В рамках этнофестиваля «Ұлы Дала Рухы» мадьяры Венгрии проведут праздничные мероприятия, продемонстрируют военное и музыкальное искусство древних кочевников», - отметил Берик Абдыгалиулы.





Как сообщалось ранее, Венгрия также проведет Дни кипчаков в рамках «ЭКСПО-2017».



Исторические связи с казахами были в центре внимания венгерских ученых давно. Интерес к кипчакам и мадьярам из Торгая «обострился» еще в начале 20 века, когда Будапешт в сентябре 1909 года посетил будущий революционер, а тогда еще молодой студент, Алиби Джангильдин. Как известно, венгры тоже себя называют мадьярами. В 1965 году бывшую Тургайскую область Казахской ССР посетил венгерский антрополог Тибор Тот, с целью изучения казахов, относящих себя к мадьярам из племени аргын. В 1977 году Казахстан посетил венгерский тюрколог Коныр Иштван Мандоки. Коныр Иштван женился на казашке и похоронен на казахской земле. В 2003 году вышла в свет монография венгерского ученого Михая Бенке «Торгайские мадьяры». Еще один венгерский ученый Биро Андраш - один из инициаторов и активных участников казахско-венгерских курултаев - подтвердил родство казахов-мадьяр Торгая и венгерских мадьяр на генном уровне.







фото со страницы в ФБ Берика Абдыгалиулы