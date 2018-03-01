Лыжник Алексей Полторанин стал четвертым в масс-старте на этапе Кубка мира
19 Марта 2018 02:27 399
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шведском Фалуне на этапе Кубка мира завершился мужской масс-старт на 15 километров классическим стилем, сообщает Sports.kz.
Победителем гонки стал россиянин Александр Большунов, вторым финишировал швед Калле Хальфварссон, третьим стал итальянец Франческо де Фабиани.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин остановился в шаге от пьедестала, финишировав четвертым.
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун (Швеция) Мужчины.
Масс-старт. Классический стиль. 15 километров
1. Александр Большунов (Россия) - 36:59.8
2. Калле Хальфварссон (Швеция) - +1.3
3. Франческо де Фабиани (Италия) - +3.1
4. Алексей Полторанин (Казахстан) - +3.7.
Ключевые слова: Спорт,
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