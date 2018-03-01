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Лыжник Алексей Полторанин стал четвертым в масс-старте на этапе Кубка мира

19 Марта 2018 02:27 399
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Лыжник Алексей Полторанин стал четвертым в масс-старте на этапе Кубка мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шведском Фалуне на этапе Кубка мира завершился мужской масс-старт на 15 километров классическим стилем, сообщает Sports.kz.

Победителем гонки стал россиянин Александр Большунов, вторым финишировал швед Калле Хальфварссон, третьим стал итальянец Франческо де Фабиани.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин остановился в шаге от пьедестала, финишировав четвертым.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун (Швеция) Мужчины.
Масс-старт. Классический стиль. 15 километров

1. Александр Большунов (Россия) - 36:59.8

2. Калле Хальфварссон (Швеция) - +1.3

3. Франческо де Фабиани (Италия) - +3.1

4. Алексей Полторанин (Казахстан) - +3.7.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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