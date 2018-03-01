Любимой «ведьме» от мужа - что ищут казахстанцы в Интернете на 8 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международный женский день казахстанцы будут радовать женщин устными поздравлениями, открытками и стихами, а некоторые пользователи, судя по всему, одарят маму или сестру подарками из лоскутков ткани, газетных трубочек и даже яичной подставки.

Это выяснил Яндекс на основе анализа поисковых запросов казахстанцев к 8 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чем ближе праздник, тем активнее пользователи из Казахстана ищут в интернете поздравления для женщин. Судя по запросам, большинство мужчин предпочитают поздравлять дам словесно, другие же дарят открытки, присылают картинки и делают подарки.

Больше всего внимания на 8 марта казахстанцы будут уделять матерям, женам, подругам, бабушкам, сестрам, дочерям и коллегам по работе. Не забудут также о учителях, воспитателях, начальницах и, конечно, тещах. Чтобы не прогадать с сюрпризом, пользователи просят Яндекс учесть при подборе подарка конкретную профессию - будь это врач, кондитер, хореограф, библиотекарь, бухгалтер и даже владелица магазина.

Очень стараются в этот день порадовать самых близких женщин дети. Они делают «рисунки карандашом для бабушки», а еще ищут «пустые открытки на 8 марта для любимой мамочки». Но хотят дети порадовать не только родственников. Один из пользователей Поиска Яндекса спрашивал [что можно подарить учительнице на 8 марта из своих рук как можно быстрее]. И совсем не важно, что «как можно быстрее», главное, что «своими руками».

Но все же больше остальных перед праздником активизируется мужской пол. Так, например, мужчины из Алматы ищут ироничные поздравления для своих жен - [любимой ведьме от мужа картинки с 8 марта], в Степногорске мучаются вопросом [стоит ли поздравлять бывшую с 8 марта], а в Уральске переживают [плюшевый медведь на 8 марта понравится ли].

Есть и те, кто далек от всей предпраздничной суматохи. Эти пользователи продолжают жить в привычном ритме, не обращая на праздник никакого внимания. Они спрашивают, работают ли 8 марта банки, поликлиники и суды.

Необычные запросы о Международном женском дне встречаются в каждом городе Казахстана. Так, в Астане ищут [что можно приготовить из окорочка на 8 марта], а еще мучаются в догадках [сколько тюльпанов дарить на 8 марта].

В Алматы поздравят конкретную Светлану, может даже используя [стихи на 8 марта которые берут за душу], [наклейки на вино с 8 марта] или [поделки на 8 марта из яичной подставки].

В некоторых городах Международный женский день становится серьезным поводом для раздумий. В Костанае, например, не знают [что делать если муж даже не поздравил с 8 марта], а в Таразе - [как поздравить девушку с 8 марта после 20 лет расставаний]. Тем временем в Караганде какая-то девушка думает о том, как можно «накраситься без косметики если ничего нету».

В Кокшетау и Петропавловске живут оригинальные пользователи, которые не идут простым путем, а делают подарки из «маленьких лоскутов ткани» и газетных трубочек. А в Актау хотят использовать праздник для примирения и ищут [поздравления с 8 марта с извинениями].