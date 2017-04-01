Лукашенко: В Казахстан мы ездим без проблем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Беларусь создает все необходимые условия для привлечения зарубежных гостей, которые обеспечат приток валюты в государство, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи с трудовым коллективом одного из предприятий государства президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь заинтересована в притоке зарубежных туристов и будет продолжать работать для их привлечения.

Работники предприятия поинтересовались относительно эффективности введения пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран.

«Это постоянная задача министра иностранных дел и данного ведомства, чтобы белорусы имели возможность приезжать в те страны, которые нас интересуют, особенно соседние. В Украину, Россию, Казахстан мы ездим без проблем. Есть Европа, Шенген - они пытаются себя защитить. Мы и с ними стараемся договориться, ведем переговоры и в плане туризма», - констатировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также он добавил, что нововведения с пятидневным безвизовым режимом въезда в Беларусь связаны с желанием открыть страну миру.