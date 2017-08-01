АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу добиться повышения зарплат в социальной сфере. Об этом по итогам прошедшей рабочей встречи рассказал журналистам вице-премьер Василий Жарко, передает БЕЛТА.

"Зарплата педагога, как и зарплата врача, должна быть достойной. И задачу президент поставил. Она должна быть выполнена и в этом, и в следующем году, - заявил вице-премьер. - В этом году у нас планируется Br800 в среднем по отрасли. И мы обязаны этой зарплаты достичь к концу года. В следующем году зарплата должна быть выше".

На встрече Александр Лукашенко подчеркнул, что учителя и врачи - это основа общества, и необходимо уже к концу года поднять планку средней зарплаты, а также более плотно заняться соответствующим вопросом в следующем году.

Фото: Sputnik Сергей Гунеев