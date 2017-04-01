Лучшими проектами признали в Астане работы студентов Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Научные проекты будущих географов, обучающихся в ПГУ имени с. Торайгырова, отмечены призовыми местами на республиканском конкурсе «Ғылым шарайнасы» на базе научно-методического центра «ZIAT» в столице Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Цель конкурса - выявить молодёжь, ориентированную на исследовательскую деятельность и привлечь её к решению актуальных проблем науки и практики, развить у них интерес к научному наследию, содействовать процессам формирования лидеров образования, способных к проектированию инноваций и их реализации, сообщила пресс-служба вуза.

Призовое первое место завоевали студентки ПГУ, члены Павлодарского Дома географии Алия Тукуева и Анастасия Сасько, представив научный проект о тенденциях и перспективах развития активного туризма в Павлодарской области. Ребята совместно с научным руководителем, доктором PhD, ассоциированным профессором Алиной Жагловской создали мобильное приложение KazGeoTour и путеводитель PavGeoTour, а также рассчитали отдельную туристскую услугу в виде четырёхдневного шлюпочного cплава по реке Иртыш (из Лебяжинского района Павлодарской области до города Павлодар).

«Если мы планируем развивать местный туризм, то, безусловно, должны понимать, за счёт какого кадрового сопровождения это возможно, - говорит заведующая кафедрой географии и туризма, кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор Динара Есимова. - Сегодня для работы в регионах необходимы специалисты, которые могут комплексно подойти к развитию территории, увидеть её ресурсы и на их базе предложить программы развития туристической отрасли. Наши студенты заинтересованы в развитии региона и активно занимаются разработкой проектов, мобильных приложений и изучением наиболее интересных маршрутов на местности. Этот энтузиазм начинаний будущих географов и менеджеров по туризму важно поддерживать».

Студенты-географы Александр Кучерявых, Жанерке Кабиева и Талант Кожахметов под руководством кандидата геолого-минералогических наук ассоциированного профессора Галымбека Ажаева разработали проект «Особенности создания кадастра туристских ресурсов Павлодарской области», который на конкурсе «Ғылым шарайнасы» был отмечен вторым местом конкурса.

Команда студентов Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова: Аяна Есим, Айнаш Рамазан и Эльнур Кайролла, под руководством заведующей кафедрой географии и туризма, кандидата географических наук ассоциированного профессора Динары Есимовой заняла второе место. На конкурсе студенты представили работу по разработке тематических экскурсионных маршрутов для школьников Павлодара, основная цель которого популяризация национальной кухни и национального колорита среди обучающихся.

Фото пресс-службы ПГУ им. С. Торайгырова.