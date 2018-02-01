Лучшим молодым хоккеистам в Актобе подарили форму от Аскара Мамина

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе прошел областной турнир по хоккею с шайбой среди юношей «Жұлдызша». По итогам соревнования победители были награждены дипломами, а также хоккейными комплектами формы, переданными в дар от президента федерации хоккея РК Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В возрастной категории 2008-2009, 2004-2005 годы победили команды из Актобе, в категории 2006-2007 годы - хромтауские ребята. Таким образом победа на областном уровне дала возможность молодым спортсменам участвовать в республиканском соревновании.

Публикация от Aktobe Sport (@aktobe_obl_sport) Фев 23, 2018 в 2:22 PST

Приятным моментом в награждении победителей стало вручение акимом области Бердыбеком Сапарбаевым 22 комплектов хоккейной формы, переданных в дар первым заместителем Премьер-министра РК, президентом федерации хоккея Аскаром Маминым.



Как известно в последнее время зимним видам спорта уделяется особое внимание в Актюбинской области. В этих целях был введен в строй хоккейный модуль «Олимп», в микрорайоне Батыс-2 завершается строительство Ледового дворца.



В текущем году во исполнение поручения акима области, в городе Актобе и во всех населенных пунктах области были залиты 321 ледовая площадка, на которой организуются различные спортивные мероприятия.