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Лучшим молодым хоккеистам в Актобе подарили форму от Аскара Мамина

25 Февраля 2018 08:40 279
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Лучшим молодым хоккеистам в Актобе подарили форму от Аскара Мамина

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе прошел областной турнир по хоккею с шайбой среди юношей «Жұлдызша». По итогам соревнования победители были награждены дипломами, а также хоккейными комплектами формы, переданными в дар от президента федерации хоккея РК Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».


В возрастной категории 2008-2009, 2004-2005 годы победили команды из Актобе, в категории 2006-2007 годы - хромтауские ребята. Таким образом победа на областном уровне дала возможность молодым спортсменам участвовать в республиканском соревновании.

Приятным моментом в награждении победителей стало вручение акимом области Бердыбеком Сапарбаевым 22 комплектов хоккейной формы, переданных в дар первым заместителем Премьер-министра РК, президентом федерации хоккея Аскаром Маминым.

Как известно в последнее время зимним видам спорта уделяется особое внимание в Актюбинской области. В этих целях был введен в строй хоккейный модуль «Олимп», в микрорайоне Батыс-2 завершается строительство Ледового дворца.

В текущем году во исполнение поручения акима области, в городе Актобе и во всех населенных пунктах области были залиты 321 ледовая площадка, на которой организуются различные спортивные мероприятия.

 

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Ключевые слова: Видео, Актюбинская область, Спорт,
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Автор:

Самал Ендибаева

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