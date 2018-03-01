Лучших юных хоккеистов турнира «Жулдызша» назвали в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ледовом модуле Усть-Каменогорска выявили лучших на ежегодном турнире «Жулдызша-2018» по хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам пятого международного юношеского турнира, в младшей группе третье место заняли воспитанники Руслана Асанова из Глубоковского района. В этой же возрастной категории второе место заняли игроки из Зыряновского района. Триумфаторами областного турнира «Жулдызша» стали представители Усть-Каменогорска.



В старшей группе золотая награда досталась сборной из Семея. На второй ступени пьедестала почёта разместились спортсмены из Риддера. Бронза у спортсменов Зыряновского района.



В церемонии закрытия соревнований приняла участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусупова. «Дорогие участники, мы очень рады приветствовать вас сегодня на закрытии традиционного областного турнира по хоккею с шайбой. Вы доблестно сражались за победу», - отметила заместитель акима области Асем Нусупова.







«Турнир проводится, с целью выявления команд-победителей и талантливых игроков, для формирования сборных команд страны. На лед вышли 5 команд из городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, а также из Глубоковского и Зыряновского районов. Лучших игроков определяли в двух возрастных группах 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения», - сообщили в информационном центре региона.



Призеров наградили грамотами в разных номинациях. Титул «Лучшего нападающего» достался представителю Глубоковского района Бекзату Мусину. Такой же грамотой наградили спортсмена Мансура Нурпеисова из города Семей. В номинации «Лучший защитник» областного турнира проявил себя Дмитрий Бокарев из команды Усть-Каменогорска, в этой же номинации лучшим стал Дмитрий Уланов из Зыряновского района. В номинации «Лучший вратарь» стал Иван Аганкин из команды Глубоковского района, а также Кирилл Камелев.







Помимо этих номинаций, АО «Клуб любителей хоккея» вручило специальную награду сборной Уланского района, а также лучшему тренеру Эрику Байболову.