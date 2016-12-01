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Лучших спортсменов и спортивных журналистов наградил аким Павлодарской области

Лучших спортсменов и спортивных журналистов наградил аким Павлодарской области
28 Декабря 2016 14:39 151

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Булат Бакауов встретился с лучшими спортсменами 2016 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил достижения атлетов. «Пять спортсменов нашей области приняли участие в XXXI Летних Олимпийских играх, еще один спортсмен - в XV Паралимпийских играх.

Вы все видели, как впервые в истории региона наша биатлонистка Арина Пантова завоевала бронзовую медаль на юношеских Олимпийских играх.

Наша областная федерация по боксу признана лучшей в Казахстане по итогам уходящего года, и отрадно, что именно в Павлодаре  прошли чемпионат Азии по боксу среди юниоров и чемпионат страны по этому виду спорта»,-  подчеркнул Б.Бакауов.

Аким области вручил знаки отличия и почетные грамоты лучшим спортсменам, тренерам и спортивным журналистам. Лауреатами премии стали 80 человек. Награды также получили руководители спортивных школ и представители СМИ, освещающие успехи своих земляков. 

 

 

Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт, Акимат,
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