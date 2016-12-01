Лучших спортсменов и спортивных журналистов наградил аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Булат Бакауов встретился с лучшими спортсменами 2016 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил достижения атлетов. «Пять спортсменов нашей области приняли участие в XXXI Летних Олимпийских играх, еще один спортсмен - в XV Паралимпийских играх.

Вы все видели, как впервые в истории региона наша биатлонистка Арина Пантова завоевала бронзовую медаль на юношеских Олимпийских играх.

Наша областная федерация по боксу признана лучшей в Казахстане по итогам уходящего года, и отрадно, что именно в Павлодаре прошли чемпионат Азии по боксу среди юниоров и чемпионат страны по этому виду спорта»,- подчеркнул Б.Бакауов.

Аким области вручил знаки отличия и почетные грамоты лучшим спортсменам, тренерам и спортивным журналистам. Лауреатами премии стали 80 человек. Награды также получили руководители спортивных школ и представители СМИ, освещающие успехи своих земляков.