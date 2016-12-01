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Лучших преподавателей вуза определили в Казахстане

Лучших преподавателей вуза определили в Казахстане
27 Декабря 2016 16:42 350

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялось заседание Республиканской конкурсной комиссии по присвоению звания «Лучший преподаватель вуза» 2016 года.

Обладателями звания «Лучший преподаватель вуза» стали 200 человек из 58 высших учебных заведений страны.

В конкурсе участвовали 444 претендента из 84 высших учебных заведений республики. Учитывая, что звание «Лучший преподаватель вуза» не может присваиваться одному и тому же лицу более одного раза в течение 10 последующих лет, в конкурсе не участвовали обладатели звания 2006-2015 годов.

При этом 35% претендентов имеют научно-педагогический стаж менее 15 лет, что позволило больше охватить молодых специалистов, отметили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Кроме того, в этом году деятельность преподавателей оценивалась по актуализированным качественным и количественным показателям оценки работы претендентов. В том числе разработка, участие и издание учебников, монографии, учебных пособий на английском языке; наличие сертификата об успешном прохождении обучения по курсу на базе платформы массовых открытых онлайн курсов на иностранном языке по профессиональной деятельности и т.д.

Также впервые оценивался годовой план-график работ претендентов, предусматривающий мониторинг исполнения соискателем всех запланированных видов работ.

Грант дает возможность преподавателям вузов пройти стажировку в ведущих университетах мира с целью проведения научно-исследовательских работ и повышения квалификации.

  

2016 жылғы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағы иегерлерінің тізімі

  

Список обладателей звания «Лучший преподаватель вуза» 2016 года

 

Т.А.Ә. / Ф.И.О.

1

Абдулина Гулнар Абдулинқызы

2

Абиев Нурлан Абиевич

3

Абишев Кайратолла Кайроллинович

4

Абишев Медеу Ержанович

5

Абишева Вера Тукеновна

6

Абуова Гульжан Наркеновна

7

Адиетова Эльмира Мизамгалиевна

8

Адилбекова Лаззат Махайовна

9

Адилова Нургуль Болатовна

10

Азатбек Толкын Азатбековна

11

Акпарова Галия Толегеновна

12

Алдонгаров Ануар Акылханович

13

Алпысов Акан Канапиянович

14

Амренова Раушан Сактияровна

15

Андрющенко Ольга Константиновна

16

Аппазов Нурбол Орынбасарулы

17

Атабаева Сауле Джумагалиевна

18

Ауешов Абдразах Пернебаевич

19

Ахтаева Надия Селихановна

20

Базаров Ратбек

21

Байболова Ляззат Кемербековна

22

Байгазиева Гульгайша Ильясовна

23

Байкенова Гульжан Гаусильевна

24

Баймаханов Кенжемирза 

25

Бакирова Эльмира Айнабековна

26

Баяндинова Сайран Мухтаркановна

27

Бейсенбаев Орал Курганбекович

28

Бейсенбекова Гульмира Бекиновна

29

Бейсенова Райхан Рымбаевна

30

Бекжанова Сауле Ертаевна

31

Бекжанова Тоты Калжановна

32

Бекманова Гульмира Тылеубердиевна

33

Берикханова Гульназ Еженхановна

34

Бермухамбетова Ботагоз Булатовна

35

Болегенова Сымбат Алихановна

36

Болысбаев Даулетхан Сейтмаханович

37

Булатбаев Феликс Назымович

38

Булекбаева Ляззат Токсановна

39

Вавилов Андрей Владимирович

40

Вилесов Евгений Николаевич

41

Габдуллин Ренат Булатович

42

Головчун Алефтина Анатольевна

43

Гумарова Ляззат Жанбулатовна

44

Джердималиева Ритта Рамазановна

45

Достияров Абай Мухамедиярұлы

46

Дуйсенбекова Жанар Дуйсенбековна

47

Еликбаев Бахытжан Кошкинбаевич

48

Елубаева Перизат Келдибаевна

49

Ермаганбетов Канат Толеуханович

50

Есенова Калбике Умирбаевна

51

Есимова Анар Маденовна

52

Есмаханова Құралай Ратбайқызы

53

Ешкеев Айбат Рафхатович

54

Жакулин Адил Султанович

55

Жамалов Ажумакан

56

Жансерикова Дыбыс Аманкелдиевна

57

Жолмагамбетов Нурбек Рыспекович

58

Жолшаева Майра Сатыбалдиевна

59

Жукешов Ануар Муратович

60

Жумабекова Фатима Ниязбековна

61

Жумадилов Касым Шаймарданович

62

Жунисова Майра Абибуллаевна

63

Жунусова Жанат Хафизовна

64

Жусупова Лаура Куандыковна

65

Жылысбаева Гульхан Нурдуллаевна

66

Ибраева Галия Жунусовна

67

Ибраева Камарсулу Ершатовна

68

Ибылдаев Муратбай Хыдырович

69

Иванов Константин Самсонович

70

Имашев Аскар Жанболатович

71

Ирмухаметова Галия Серикбаевна

72

Исахов Алибек Абдиашимович

73

Искакова Айгуль Толеутаевна

74

Искакова Марьям Козбаевна

75

Кабикенов Сапар Жомартович

76

Кадыров Жанбай Турарович

77

Кайгородцев Александр Александрович

78

Кайшатаева Асель Куандыковна

79

Калдияров Данияр Алтаевич

80

Калкабаева Гаухар Муратовна

81

Калыбекова Есенкул Мырзагелдиевна

82

Камалов Аблет Каюмович

83

Камзанова Алтынгуль Тустикбаевна

84

Картаева Таттигул Ерсайыновна

85

Кейкиманова Меруерт Турсынхановна

86

Керімбек Ғалымжан Есқараұлы

87

Кипшаков Султанмахмут Аккаевич

88

Койбаков Сейтхан Мелдебекович

89

Койшигулова Ляйля Ербулатовна

90

Коккоз Махаббат Мейрамкызы

91

Колумбаева Зауреш Ермековна

92

Кошербаев Дастан Бакытбекулы

93

Крыкбаева Сара Мукашевна

94

Куаналиева Гульдана Амангельдиевна

95

Куанышбаев Жакен Мынгырбаевич

96

Кулнияз Серик Сагинович

97

Куребаева Гульжаухар Ахметовна

98

Кыдырбаева Эльмира Омирсериковна

99

Кыдырмолдина Айнур Шаймуратовна

100

Қадірбаева Алмагүл Аққөпейқызы

101

Лукпанов Рауан Ермагамбетович

102

Мадияров Нурлыбай Кокешович

103

Майгельдиева Шарбан Мусабековна

104

Малдыбаева Раушан Сабиржановна

105

Мархаева Баянслу Ахилбековна

106

Маханбеталиева Камшат Торгайбаевна

107

Мергалиев Данияр Мергалиевич

108

Минглибаев Мухтар Джумабекович

109

Мирманов Арман Барлыкович

110

Молдабек Құлахмет 

111

Молдахметов Марат Молдабекович

112

Муканова Балгайша Гафуровна

113

Муратбаева Гулнар Абылкасимовна

114

Мурзина Сауле Ашотовна

115

Мусина Амина Амиржановна

116

Мустафаева Анар Абдикадиевна

117

Мухамадеева Раиля Минибулатовна

118

Мухамадиева Айжан Аргыновна

119

Мылтыкбаева Жаннур Каденовна

120

Мынбаев Кайрат Турысбекович

121

Мырзагалиева Анар Базаровна

122

Набиева Жанар Серикболовна

123

Нажипқызы Меруерт 

124

Назарбек Ұлжалғас Бақытқызы

125

Наурызбаева Эльмира Кенжегалиевна

126

Нурбакова Гулия Серикмухаметовна

127

Нургабыл Дуйсебек Нургабылулы

128

Оданова Сагира Амангелдиевна

129

Омаров Бахытжан Султанович

130

Омашова Гаухар Шапаевна

131

Омирбекова Наргуль Жаппаровна

132

Омиржанова Жанат Токтарбаевна

133

Оспанова Динара Алмахановна

134

Пашков Сергей Владимирович

135

Прокофьева Марина Анатольевна

136

Прохоренкова Надежда Валерьевна

137

Рахимов Берик Серикбаевич

138

Рахимова Гульмира Ахметовна

139

Рахманова Нуржанат Малдыбаевна

140

Рахметова Райгуль Садуакасовна

141

Рысбайұлы Болатбек

142

Рыщанова Раушан Миранбаевна

143

Сагиева Римма Калымбековна

144

Сагинаев Аманжан Туремуратович

145

Сагитова Гузалия Фаритовна

146

Сагындыкова Жайлагуль Ораловна

147

Саипов Абдимажит Аманжолович

148

Саипов Амангелди 

149

Салханова Жанат Хамаровна

150

Сарсенбаев Канат Нуруллаевич

151

Саякова Галия Мырзагалиевна

152

Сейтбаев Куандык Жумабаевич

153

Сембеков Амир Катеевич

154

Серікұлы Жандос

155

Сламбекова Толкын Сламкуловна

156

Смагулова Каршига Канатовна

157

Смайлова Нургуль Темиргалиевна

158

Смольникова Фарида Харисовна

159

Спабекова Роза

160

Сугралина Лариса Маратовна

161

Сулейменов Тыныс Булекбаевич

162

Султангазина Гульнар Жалеловна

163

Сұлтамұрат Гүлмира Изатуллақызы

164

Сыдыкова Роза Шаймардановна

165

Сыздыкбаева Бакыт Узакбаевна

166

Тажиева Зейнар Достановна

167

Такибаева Алтынарай Темирбековна

168

Таласпаева Жанар Серкешовна

169

Танирбергенова Анар Шынболатовна

170

Тапанова Сауле Есембековна

171

Тасыбаева Шолпан Бакибулдақызы

172

Татаева Роза Кабдыгалиевна

173

Ташмухамбетова Женета Халиловна

174

Тимурбекова Айгуль Кулахметовна

175

Титов Дмитрий Николаевич

176

Тлебаев Кайрат Бейшенович

177

Токмурзина Наталья Анатольевна

178

Токсанова Айгуль Нурпеисовна

179

Толысбаев Бауржан Советович

180

Трушев Айтмухамет Касымбаевич

181

Тулекбаева Айжамал Конисбаевна

182

Туманов Исакул Елегенович

183

Тунгатарова Мадина Советкалиевна

184

Турашев Агжаик Сеиткожанович

185

Уазырханова Гулжаз Кенесханкызы

186

Уәли Айтолқын Сайлаубекқызы

187

Узаков Ясин Маликович

188

Умиткалиев Улан Умиткалиевич

189

Уразалиева Молдир Аббасовна

190

Усенова Дана Мадиевна

191

Ускенбаева Раиса Кабиевна

192

Хабдуллин Асет Бакирович

193

Хасанов Марат Шамуратович

194

Хасенов Аянберген Каирбекович

195

Хусанов Алишер Евадиллоевич

196

Шаждекеева Нургуль Кыдырбаевна

197

Шаншарова Динара Айтпайевна

198

Шарипов Камалидин Орынбаевич

199

Шоманова Жанат Кайроллиновна

200

Ыдырыс Серікбай Садуақасұлы

 

 

 

Ключевые слова: Образование, Правительство РК,
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