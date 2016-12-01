Лучших преподавателей вуза определили в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялось заседание Республиканской конкурсной комиссии по присвоению звания «Лучший преподаватель вуза» 2016 года.
Обладателями звания «Лучший преподаватель вуза» стали 200 человек из 58 высших учебных заведений страны.
В конкурсе участвовали 444 претендента из 84 высших учебных заведений республики. Учитывая, что звание «Лучший преподаватель вуза» не может присваиваться одному и тому же лицу более одного раза в течение 10 последующих лет, в конкурсе не участвовали обладатели звания 2006-2015 годов.
При этом 35% претендентов имеют научно-педагогический стаж менее 15 лет, что позволило больше охватить молодых специалистов, отметили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.
Кроме того, в этом году деятельность преподавателей оценивалась по актуализированным качественным и количественным показателям оценки работы претендентов. В том числе разработка, участие и издание учебников, монографии, учебных пособий на английском языке; наличие сертификата об успешном прохождении обучения по курсу на базе платформы массовых открытых онлайн курсов на иностранном языке по профессиональной деятельности и т.д.
Также впервые оценивался годовой план-график работ претендентов, предусматривающий мониторинг исполнения соискателем всех запланированных видов работ.
Грант дает возможность преподавателям вузов пройти стажировку в ведущих университетах мира с целью проведения научно-исследовательских работ и повышения квалификации.
2016 жылғы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағы иегерлерінің тізімі
Список обладателей звания «Лучший преподаватель вуза» 2016 года
|
№
|
Т.А.Ә. / Ф.И.О.
|
1
|
Абдулина Гулнар Абдулинқызы
|
2
|
Абиев Нурлан Абиевич
|
3
|
Абишев Кайратолла Кайроллинович
|
4
|
Абишев Медеу Ержанович
|
5
|
Абишева Вера Тукеновна
|
6
|
Абуова Гульжан Наркеновна
|
7
|
Адиетова Эльмира Мизамгалиевна
|
8
|
Адилбекова Лаззат Махайовна
|
9
|
Адилова Нургуль Болатовна
|
10
|
Азатбек Толкын Азатбековна
|
11
|
Акпарова Галия Толегеновна
|
12
|
Алдонгаров Ануар Акылханович
|
13
|
Алпысов Акан Канапиянович
|
14
|
Амренова Раушан Сактияровна
|
15
|
Андрющенко Ольга Константиновна
|
16
|
Аппазов Нурбол Орынбасарулы
|
17
|
Атабаева Сауле Джумагалиевна
|
18
|
Ауешов Абдразах Пернебаевич
|
19
|
Ахтаева Надия Селихановна
|
20
|
Базаров Ратбек
|
21
|
Байболова Ляззат Кемербековна
|
22
|
Байгазиева Гульгайша Ильясовна
|
23
|
Байкенова Гульжан Гаусильевна
|
24
|
Баймаханов Кенжемирза
|
25
|
Бакирова Эльмира Айнабековна
|
26
|
Баяндинова Сайран Мухтаркановна
|
27
|
Бейсенбаев Орал Курганбекович
|
28
|
Бейсенбекова Гульмира Бекиновна
|
29
|
Бейсенова Райхан Рымбаевна
|
30
|
Бекжанова Сауле Ертаевна
|
31
|
Бекжанова Тоты Калжановна
|
32
|
Бекманова Гульмира Тылеубердиевна
|
33
|
Берикханова Гульназ Еженхановна
|
34
|
Бермухамбетова Ботагоз Булатовна
|
35
|
Болегенова Сымбат Алихановна
|
36
|
Болысбаев Даулетхан Сейтмаханович
|
37
|
Булатбаев Феликс Назымович
|
38
|
Булекбаева Ляззат Токсановна
|
39
|
Вавилов Андрей Владимирович
|
40
|
Вилесов Евгений Николаевич
|
41
|
Габдуллин Ренат Булатович
|
42
|
Головчун Алефтина Анатольевна
|
43
|
Гумарова Ляззат Жанбулатовна
|
44
|
Джердималиева Ритта Рамазановна
|
45
|
Достияров Абай Мухамедиярұлы
|
46
|
Дуйсенбекова Жанар Дуйсенбековна
|
47
|
Еликбаев Бахытжан Кошкинбаевич
|
48
|
Елубаева Перизат Келдибаевна
|
49
|
Ермаганбетов Канат Толеуханович
|
50
|
Есенова Калбике Умирбаевна
|
51
|
Есимова Анар Маденовна
|
52
|
Есмаханова Құралай Ратбайқызы
|
53
|
Ешкеев Айбат Рафхатович
|
54
|
Жакулин Адил Султанович
|
55
|
Жамалов Ажумакан
|
56
|
Жансерикова Дыбыс Аманкелдиевна
|
57
|
Жолмагамбетов Нурбек Рыспекович
|
58
|
Жолшаева Майра Сатыбалдиевна
|
59
|
Жукешов Ануар Муратович
|
60
|
Жумабекова Фатима Ниязбековна
|
61
|
Жумадилов Касым Шаймарданович
|
62
|
Жунисова Майра Абибуллаевна
|
63
|
Жунусова Жанат Хафизовна
|
64
|
Жусупова Лаура Куандыковна
|
65
|
Жылысбаева Гульхан Нурдуллаевна
|
66
|
Ибраева Галия Жунусовна
|
67
|
Ибраева Камарсулу Ершатовна
|
68
|
Ибылдаев Муратбай Хыдырович
|
69
|
Иванов Константин Самсонович
|
70
|
Имашев Аскар Жанболатович
|
71
|
Ирмухаметова Галия Серикбаевна
|
72
|
Исахов Алибек Абдиашимович
|
73
|
Искакова Айгуль Толеутаевна
|
74
|
Искакова Марьям Козбаевна
|
75
|
Кабикенов Сапар Жомартович
|
76
|
Кадыров Жанбай Турарович
|
77
|
Кайгородцев Александр Александрович
|
78
|
Кайшатаева Асель Куандыковна
|
79
|
Калдияров Данияр Алтаевич
|
80
|
Калкабаева Гаухар Муратовна
|
81
|
Калыбекова Есенкул Мырзагелдиевна
|
82
|
Камалов Аблет Каюмович
|
83
|
Камзанова Алтынгуль Тустикбаевна
|
84
|
Картаева Таттигул Ерсайыновна
|
85
|
Кейкиманова Меруерт Турсынхановна
|
86
|
Керімбек Ғалымжан Есқараұлы
|
87
|
Кипшаков Султанмахмут Аккаевич
|
88
|
Койбаков Сейтхан Мелдебекович
|
89
|
Койшигулова Ляйля Ербулатовна
|
90
|
Коккоз Махаббат Мейрамкызы
|
91
|
Колумбаева Зауреш Ермековна
|
92
|
Кошербаев Дастан Бакытбекулы
|
93
|
Крыкбаева Сара Мукашевна
|
94
|
Куаналиева Гульдана Амангельдиевна
|
95
|
Куанышбаев Жакен Мынгырбаевич
|
96
|
Кулнияз Серик Сагинович
|
97
|
Куребаева Гульжаухар Ахметовна
|
98
|
Кыдырбаева Эльмира Омирсериковна
|
99
|
Кыдырмолдина Айнур Шаймуратовна
|
100
|
Қадірбаева Алмагүл Аққөпейқызы
|
101
|
Лукпанов Рауан Ермагамбетович
|
102
|
Мадияров Нурлыбай Кокешович
|
103
|
Майгельдиева Шарбан Мусабековна
|
104
|
Малдыбаева Раушан Сабиржановна
|
105
|
Мархаева Баянслу Ахилбековна
|
106
|
Маханбеталиева Камшат Торгайбаевна
|
107
|
Мергалиев Данияр Мергалиевич
|
108
|
Минглибаев Мухтар Джумабекович
|
109
|
Мирманов Арман Барлыкович
|
110
|
Молдабек Құлахмет
|
111
|
Молдахметов Марат Молдабекович
|
112
|
Муканова Балгайша Гафуровна
|
113
|
Муратбаева Гулнар Абылкасимовна
|
114
|
Мурзина Сауле Ашотовна
|
115
|
Мусина Амина Амиржановна
|
116
|
Мустафаева Анар Абдикадиевна
|
117
|
Мухамадеева Раиля Минибулатовна
|
118
|
Мухамадиева Айжан Аргыновна
|
119
|
Мылтыкбаева Жаннур Каденовна
|
120
|
Мынбаев Кайрат Турысбекович
|
121
|
Мырзагалиева Анар Базаровна
|
122
|
Набиева Жанар Серикболовна
|
123
|
Нажипқызы Меруерт
|
124
|
Назарбек Ұлжалғас Бақытқызы
|
125
|
Наурызбаева Эльмира Кенжегалиевна
|
126
|
Нурбакова Гулия Серикмухаметовна
|
127
|
Нургабыл Дуйсебек Нургабылулы
|
128
|
Оданова Сагира Амангелдиевна
|
129
|
Омаров Бахытжан Султанович
|
130
|
Омашова Гаухар Шапаевна
|
131
|
Омирбекова Наргуль Жаппаровна
|
132
|
Омиржанова Жанат Токтарбаевна
|
133
|
Оспанова Динара Алмахановна
|
134
|
Пашков Сергей Владимирович
|
135
|
Прокофьева Марина Анатольевна
|
136
|
Прохоренкова Надежда Валерьевна
|
137
|
Рахимов Берик Серикбаевич
|
138
|
Рахимова Гульмира Ахметовна
|
139
|
Рахманова Нуржанат Малдыбаевна
|
140
|
Рахметова Райгуль Садуакасовна
|
141
|
Рысбайұлы Болатбек
|
142
|
Рыщанова Раушан Миранбаевна
|
143
|
Сагиева Римма Калымбековна
|
144
|
Сагинаев Аманжан Туремуратович
|
145
|
Сагитова Гузалия Фаритовна
|
146
|
Сагындыкова Жайлагуль Ораловна
|
147
|
Саипов Абдимажит Аманжолович
|
148
|
Саипов Амангелди
|
149
|
Салханова Жанат Хамаровна
|
150
|
Сарсенбаев Канат Нуруллаевич
|
151
|
Саякова Галия Мырзагалиевна
|
152
|
Сейтбаев Куандык Жумабаевич
|
153
|
Сембеков Амир Катеевич
|
154
|
Серікұлы Жандос
|
155
|
Сламбекова Толкын Сламкуловна
|
156
|
Смагулова Каршига Канатовна
|
157
|
Смайлова Нургуль Темиргалиевна
|
158
|
Смольникова Фарида Харисовна
|
159
|
Спабекова Роза
|
160
|
Сугралина Лариса Маратовна
|
161
|
Сулейменов Тыныс Булекбаевич
|
162
|
Султангазина Гульнар Жалеловна
|
163
|
Сұлтамұрат Гүлмира Изатуллақызы
|
164
|
Сыдыкова Роза Шаймардановна
|
165
|
Сыздыкбаева Бакыт Узакбаевна
|
166
|
Тажиева Зейнар Достановна
|
167
|
Такибаева Алтынарай Темирбековна
|
168
|
Таласпаева Жанар Серкешовна
|
169
|
Танирбергенова Анар Шынболатовна
|
170
|
Тапанова Сауле Есембековна
|
171
|
Тасыбаева Шолпан Бакибулдақызы
|
172
|
Татаева Роза Кабдыгалиевна
|
173
|
Ташмухамбетова Женета Халиловна
|
174
|
Тимурбекова Айгуль Кулахметовна
|
175
|
Титов Дмитрий Николаевич
|
176
|
Тлебаев Кайрат Бейшенович
|
177
|
Токмурзина Наталья Анатольевна
|
178
|
Токсанова Айгуль Нурпеисовна
|
179
|
Толысбаев Бауржан Советович
|
180
|
Трушев Айтмухамет Касымбаевич
|
181
|
Тулекбаева Айжамал Конисбаевна
|
182
|
Туманов Исакул Елегенович
|
183
|
Тунгатарова Мадина Советкалиевна
|
184
|
Турашев Агжаик Сеиткожанович
|
185
|
Уазырханова Гулжаз Кенесханкызы
|
186
|
Уәли Айтолқын Сайлаубекқызы
|
187
|
Узаков Ясин Маликович
|
188
|
Умиткалиев Улан Умиткалиевич
|
189
|
Уразалиева Молдир Аббасовна
|
190
|
Усенова Дана Мадиевна
|
191
|
Ускенбаева Раиса Кабиевна
|
192
|
Хабдуллин Асет Бакирович
|
193
|
Хасанов Марат Шамуратович
|
194
|
Хасенов Аянберген Каирбекович
|
195
|
Хусанов Алишер Евадиллоевич
|
196
|
Шаждекеева Нургуль Кыдырбаевна
|
197
|
Шаншарова Динара Айтпайевна
|
198
|
Шарипов Камалидин Орынбаевич
|
199
|
Шоманова Жанат Кайроллиновна
|
200
|
Ыдырыс Серікбай Садуақасұлы
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