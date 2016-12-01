Лучших преподавателей вуза определили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялось заседание Республиканской конкурсной комиссии по присвоению звания «Лучший преподаватель вуза» 2016 года.

Обладателями звания «Лучший преподаватель вуза» стали 200 человек из 58 высших учебных заведений страны.

В конкурсе участвовали 444 претендента из 84 высших учебных заведений республики. Учитывая, что звание «Лучший преподаватель вуза» не может присваиваться одному и тому же лицу более одного раза в течение 10 последующих лет, в конкурсе не участвовали обладатели звания 2006-2015 годов.

При этом 35% претендентов имеют научно-педагогический стаж менее 15 лет, что позволило больше охватить молодых специалистов, отметили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Кроме того, в этом году деятельность преподавателей оценивалась по актуализированным качественным и количественным показателям оценки работы претендентов. В том числе разработка, участие и издание учебников, монографии, учебных пособий на английском языке; наличие сертификата об успешном прохождении обучения по курсу на базе платформы массовых открытых онлайн курсов на иностранном языке по профессиональной деятельности и т.д.

Также впервые оценивался годовой план-график работ претендентов, предусматривающий мониторинг исполнения соискателем всех запланированных видов работ.

Грант дает возможность преподавателям вузов пройти стажировку в ведущих университетах мира с целью проведения научно-исследовательских работ и повышения квалификации.

2016 жылғы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағы иегерлерінің тізімі

Список обладателей звания «Лучший преподаватель вуза» 2016 года