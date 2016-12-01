Погода
Астана -15 °С
Алматы -14 °С
Курс валют
USD 328.91
EUR 343.61
RUB 5.39
CNY 47.36

Лучших по национальным видам спорта наградили в Астане

Лучших по национальным видам спорта наградили в Астане
24 Декабря 01:00 293

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась ежегодная церемония награждения лучших спортсменов по национальным видам спорта «Алтын тұғыр» - «Золотой пьедестал».

Мероприятие было организовано Ассоциацией национальных видов спорта РК при поддержке партии «Нұр Отан». Секретарь партии «Нұр Отан» Каныбек Жумашев отметил роль партии в возрождении и развитии национальных ценностей, и отметил, что партия оказывает большую поддержку развитию национальных видов спорта.

Президент Ассоциации национальных видов спорта РК Бекболат Тлеухан подчеркнул, что  в последние годы национальный спорт  активно развивается не только в Казахстане, но и за рубежом и тем самым способствует повышению имиджа нашей страны.

«Благодаря вниманию и мерам поддержки национальных традиций со стороны руководства страны, партии  «Нұр Отан» такие виды спорта, как кокпар, байга, аударыспак, состязание по стрельбе (жамбы ату), теңге алу заявили о себе на мировом уровне», - сказал он.

В этом  году казахстанские  спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях: ІІ чемпионате Азии по аударыспаку, прошедшем в  Китае, «Ұлы Дала ойындары» (Игры Великой степи), организованные в городе Алматы,  «Кошпелілер ойындары» (Игры кочевников), прошедшие в Кыргызстане.  Также отечественные  спортсмены заявили о своем мастерстве и силе на чемпионате Казахстана, республиканском турнире «Астана жұлдызы» (Звезда Астаны), аламан байге  «Алтын тұлпар», международном фестивале беркутчи и других.

В ходе церемонии были вручены 11 номинаций «Алтын тұғыр» за вклад  в развитие  национальных видов спорта, смелость и упорство, силу и мужество, сообщает nurotan.kz.

Так, номинация «Лучший спортсмен по аударыспак» вручена  Түймебеку Жұмалиеву и Арману Сағымбаеву.   Лучшим спортсменом по кокпару стал  Әбуғали Әбдіжаппаров из Жамбылской области. Номинация «Лучший клуб по кокпару» присуждена клубу Атырауской области.  Номинацию получил и Ұлан Омаров из Алматинской  области, который подготовил к скачкам на дистанцию 51 км  победителя - лошадь по кличке Жаннұр.

Лучшим спортсменом по теңге ілу стал  Мағжан   Сапарбек, лучшим спортсменом по жамбы ату - Елдос Бадашев.

Номинация «Лучший руководитель школы по национальным видам спорта» присуждена  Ғани Ахметбаеву из Южно-Казахстанской области.  

Номинация «За волю к победе»  вручена спортсмену из Жамбылской области Дәулетхану Жақыпову. 

Лучшим спортсменом по тоғыз құмалақ назван Серік Ақтаев, лучшим режиссером фильма о национальных видах спорта - Рүстем Әбдірашев.

Медалью ассоциации «Елімжан» (Патриот) награжден лучший   беркутчи  Жапар Сатылғанов из Жамбылской области.        

Премия «Алтын тұғыр» вручается ежегодно с 2013 года. 

 

Фото с сайта ulttyqsport.kz 

 

Ключевые слова: Спорт, Нур Отан,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив