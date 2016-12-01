Лучших по национальным видам спорта наградили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась ежегодная церемония награждения лучших спортсменов по национальным видам спорта «Алтын тұғыр» - «Золотой пьедестал».

Мероприятие было организовано Ассоциацией национальных видов спорта РК при поддержке партии «Нұр Отан». Секретарь партии «Нұр Отан» Каныбек Жумашев отметил роль партии в возрождении и развитии национальных ценностей, и отметил, что партия оказывает большую поддержку развитию национальных видов спорта.

Президент Ассоциации национальных видов спорта РК Бекболат Тлеухан подчеркнул, что в последние годы национальный спорт активно развивается не только в Казахстане, но и за рубежом и тем самым способствует повышению имиджа нашей страны.

«Благодаря вниманию и мерам поддержки национальных традиций со стороны руководства страны, партии «Нұр Отан» такие виды спорта, как кокпар, байга, аударыспак, состязание по стрельбе (жамбы ату), теңге алу заявили о себе на мировом уровне», - сказал он.

В этом году казахстанские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях: ІІ чемпионате Азии по аударыспаку, прошедшем в Китае, «Ұлы Дала ойындары» (Игры Великой степи), организованные в городе Алматы, «Кошпелілер ойындары» (Игры кочевников), прошедшие в Кыргызстане. Также отечественные спортсмены заявили о своем мастерстве и силе на чемпионате Казахстана, республиканском турнире «Астана жұлдызы» (Звезда Астаны), аламан байге «Алтын тұлпар», международном фестивале беркутчи и других.

В ходе церемонии были вручены 11 номинаций «Алтын тұғыр» за вклад в развитие национальных видов спорта, смелость и упорство, силу и мужество, сообщает nurotan.kz.

Так, номинация «Лучший спортсмен по аударыспак» вручена Түймебеку Жұмалиеву и Арману Сағымбаеву. Лучшим спортсменом по кокпару стал Әбуғали Әбдіжаппаров из Жамбылской области. Номинация «Лучший клуб по кокпару» присуждена клубу Атырауской области. Номинацию получил и Ұлан Омаров из Алматинской области, который подготовил к скачкам на дистанцию 51 км победителя - лошадь по кличке Жаннұр.

Лучшим спортсменом по теңге ілу стал Мағжан Сапарбек, лучшим спортсменом по жамбы ату - Елдос Бадашев.

Номинация «Лучший руководитель школы по национальным видам спорта» присуждена Ғани Ахметбаеву из Южно-Казахстанской области.

Номинация «За волю к победе» вручена спортсмену из Жамбылской области Дәулетхану Жақыпову.

Лучшим спортсменом по тоғыз құмалақ назван Серік Ақтаев, лучшим режиссером фильма о национальных видах спорта - Рүстем Әбдірашев.

Медалью ассоциации «Елімжан» (Патриот) награжден лучший беркутчи Жапар Сатылғанов из Жамбылской области.

Премия «Алтын тұғыр» вручается ежегодно с 2013 года.

Фото с сайта ulttyqsport.kz