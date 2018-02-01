Лучших пианистов Казахстана, Грузии и Узбекистана выявил конкурс в Павлодаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 70 самых талантливых юных пианистов из Казахстана, Грузии и Узбекистана на протяжении нескольких дней боролись за звание лучших на международном конкурсе в Павлодаре, посвященном 145-летию С.Рахманинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр «Теория музыки».

В концертном зале комплекса «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» состоялось торжественное закрытие конкурса. Жюри отметили высокий профессиональный исполнительский уровень конкурсантов, благодаря этому, стало возможным сосредоточиться на самой музыке, на умении исполнителя чувствовать стиль и звуковую колористику.







Учредителями международного конкурса стали ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» и Фонд поддержки ЕвроАзиатского пространства в области искусства.

В рамках конкурса состоялись концерты с участием Жании Аубакировой - ректора КНК им. Курмангазы, народной артистки Казахстана, Юрия Диденко - доцента Московской Государственной консерватории, вице-президента международного Рахманиновского общества, Гульнары Курамбаевой - доцента КНК им. Курмангазы, Эрниса Асаналиева - народного артиста Кыргызской Республики, доцента Кыргызской национальной консерватории, Ернара Мынтаева -лауреата международных конкурсов, руководителя «Казах-квартета» им. Газизы Жубановой, Максата Касенова - преподавателя комплекса, лауреата международных конкурсов.

Гран-при с присвоением звания победителя международного конкурса завоевали Мурат Дарина (Павлодар, Казахстан), Копбаев Санжарали (Алматы, Казахстан), Ракымов Бекзат (Алматы, Казахстан), Абдуназарова Жасмин (Ташкент, Узбекистан)

Лауреатами 1 премии стали Оразалинова Радия (Астана, Казахстан), Винс Кира (Щербакты, Казахстан), Жакпарова Алия (Караганда, Казахстан), Байрамова Карина (Алматы,Казахстан), Сакеева Сабина (Астана, Казахстан).

Лауреаты 2 премии - Дулати Лия (Астана, Казахстан), Сейтова Лаура (Караганда, Казахстан), Рамазан Айзере (Астана, Казахстан), Тсаава Лика (Поти, Грузия), Акаева Зарина (Караганда, Казахстан), Богородская Апполинария (Павлодар, Казахстан), Кожагул Ербол (Алматы,Казахстан).

Лауреаты 3 премии - Дюсембаев Даниал (Астана, Казахстан), Мухаметкалиева Камиля (Астана, Казахстан), Ермагамбетов Амир (Астана, Казахстан), Шавтельская Мария (Астана, Казахстан), Какабдзе Анри (Батуми, Грузия), Калеп Акжан(Алматы, Казахстан), Сатей Амира (Алматы,Казахстан).

Дипломантами международного конкурса стали :Абдрахманова Роза (Астана, Казахстан), Корольков Руслан (Павлодар, Казахстан), Исаев Адлет (Павлодар, Казахстан), Жалын Айерке (Астана, Казахстан), Байзульдинова Сабина (Астана, Казахстан), Мейраманова Алия (Караганда, Казахстан), Абдыгани Дамир (Алматы, Казахстан), Бейсенбай Акерке (Астана, Казахстан), Манжула Софья (Астана, Казахстан), Оралхан Арайлым (Караганда, Казахстан), Исроилжолов Шохжахон (Ташкент, Узбекистан), Габдуллина Амина (Экибастуз, Казахстан), Ахметбекова Карина (Астана, Казахстан), Карибай Арайлым (Павлодар, Казахстан).













Решением жюри учреждены дипломы: «За артистизм» - Абеков Никита (Павлодар, Казахстан), Шевцов Борис (Астана, Казахстан); «За выразительное исполнение фантазии» - Еркін Нурай (Астана, Казахстан); «Лирическое прочтение прелюдии Г.Пахульского» - Соловицкий Адриан (Павлодар, Казахстан); «Проникновенное исполнение старинной французской песни» - Столярова Василина (Павлодар, Казахстан); «За любовь к музыке» - Даулетова Айшабиби (Зайсан, Казахстан), Сергеева Диана( Качиры, Казахстан), Бош Владимир (Красноармейка, Казахстан); «Надежда» - Жеңіс Дариға (Павлодар, Казахстан), Афанасьева Анастасия (Павлодар, Казахстан), Курманова Махаббат (Караганда, Казахстан), Баймуратова Замира (Караганда, Казахстан), Рахметбаева Дара (Караганда, Казахстан).





