Лучшие жыршы и термеши Казахстана выступят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 декабря в концертном зале «Астана» пройдет вечер казахской культуры и фольклора «Ғасырлар жырлайды», сообщили в Управлении культуры, архивов и документации столицы.

В концерте примут участие известные фольклорные исполнители из Астаны, Алматы, Актобе, Актау, Кызылорды, Талдыкоргана и Мангистау.

На мероприятии выступят артисты народного и традиционного пения Государственной академической филармонии Астаны Жаксыкельды Маясаров, Зульфия Баймурзаева, Перизат Турарова, Жазгуль Данылбаева, Секен Сыздык, Жалгас Султан, а также их коллеги из регионов Шолпан Бейимбетова, Макпал Токтаганова, Елдос Жумагулов, Жансерик Сейтиков и др.



Жыр - это семи-, восьмисложный стих с различным количеством строк в строфе (от четырех до четырнадцати). Рифма внутри строфы не имеет постоянного места, зато музыкальность стиха достигается инструментовкой, построенной на звуковых повторах, аллитерациях и ассонансах.