Погода
Астана -25 °С
Алматы 0 °С
Курс валют
USD 332.09
EUR 346.87
RUB 5.46
CNY 47.80

Лучшие жыршы и термеши Казахстана выступят в Астане

Лучшие жыршы и термеши Казахстана выступят в Астане
23 Декабря 13:28 159

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 декабря в концертном зале «Астана» пройдет вечер казахской культуры и фольклора «Ғасырлар жырлайды», сообщили в Управлении культуры, архивов и документации столицы.

В концерте примут участие известные фольклорные исполнители из Астаны, Алматы, Актобе, Актау, Кызылорды, Талдыкоргана и Мангистау. 

На мероприятии выступят артисты народного и традиционного пения Государственной академической филармонии Астаны Жаксыкельды Маясаров, Зульфия Баймурзаева, Перизат Турарова, Жазгуль Данылбаева, Секен Сыздык, Жалгас Султан, а также их коллеги из регионов Шолпан Бейимбетова, Макпал Токтаганова, Елдос Жумагулов, Жансерик Сейтиков и др.

Жыр - это семи-, восьмисложный стих с различным количеством строк в строфе (от четырех до четырнадцати). Рифма внутри строфы не имеет постоянного места, зато музыкальность стиха достигается инструментовкой, построенной на звуковых повторах, аллитерациях и ассонансах.

 

 

Ключевые слова: Астана, Культура,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив