Лучшего показателя по производительности труда в РК добились карагандинцы 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Производительность труда в обрабатывающей промышленности в Карагандинской области выросла на 5,1 процент, то есть до 20 тысяч 400 долларов на человека, что является лучшим показателем в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регион показывает высокие показатели в разных сферах. Как сообщили в пресс-службе акимата, за последние полгода в Карагандинской области произведено промышленной продукции на 1 триллион 500 миллиардов тенге.

«Второе место занимает регион в стране по объему промышленности. Доля области в республиканском производстве - 10 процентов», - сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.





На передовых позициях находится обрабатывающая промышленность. В этом секторе за полгода произведено продукции на 811 миллиардов 600 миллионов тенге с ростом на 3,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. Отмечается рост в базовых отраслях промышленности - металлургии и машиностроении, химической промышленности, фармацевтике. В основной капитал промышленных предприятий вложены 73 миллиарда 700 миллионов тенге инвестиций.

Шесть тысяч новых рабочих мест удалось создать в результате открытия заводов. За шесть месяцев эти предприятия произвели продукции на 84 миллиарда тенге. Для сравнения - это более 80 %процентов от всего объема промышленности Северо-Казахстанской области, половина объема Жамбылской области.

Работу до конца года получат еще около 400 человек на шести предприятиях, которые будут созданы до декабря.