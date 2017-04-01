Лишившийся здания карагандинский колледж искусств обретет новую прописку

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Многострадальный колледж искусств имени Таттимбета, у которого отобрали здание для нужд карагандинского областного суда, обрело надежду на получение постоянной прописки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов прибыл в медицинский центр крови, где вынуждены ютиться музыканты государственного колледжа искусств, и пообещал обеспечить их зданием.

«Понятно, что по всем нормам и техническим характеристикам это здание вам не подходит. Постараемся решить эту проблему и подыскать здание. Думаю, что наша следующая встреча будет проходить в другом настроении», - сказал Ерлан Кошанов.

Гастролирующий по многим странам этнический ансамбль «Акку» вынужден репетировать в здании цирка по договоренности с администрацией циркового объединения. А отделение режиссуры и фотоискусства находится в здании одного из общежитий. Кроме того, многие студенты из-за отсутствия залов вынуждены заниматься в помещениях местных театров. Однако профессиональные артисты театров не всегда готовы делить залы с ребятами из колледжа искусств из-за многочасовых репетиций и выступлений.

В здании центра крови нет подходящей акустики, нет звукоизоляции, отсутствует специальное напольное покрытие для танцев, нет концертного зала. Из-за узких кабинетов там не могут поместиться рояли. Большинство инструментов лежат на складе. Но даже при полном отсутствии условий музыканты занимают первые места на республиканских конкурсах.

«Наши пианисты вернулись с республиканского конкурса, где они заняли первые и вторые места. Это абсолютная победа по Казахстану», - рассказал о достижениях колледжа искусств заведующий отделением фортепиано Олег Плицын.

В этом году колледж искусств имени Таттимбета отмечает юбилейную дату своего создания - 65-летие. Педагоги колледжа искусств называют себя «кочевниками XXI века».

«Может, для медицинских целей здание подходит, но для музыкантов нет. В 2002 году нас выселили из собственного здания на проспекте Бухар-Жырау. Прекрасное здание с высокими потолками, колоннами, особыми акустическими характеристиками отдали Карагандинскому областному суду. Нас переселили в корпус КарГУ, где мы арендовали за деньги помещения на протяжении девяти лет. Потом было еще несколько адресов. В настоящий момент мы находимся в центре крови», - рассказал заведующий отделением фортепиано Олег Плицын.

Карагандинский колледж искусств - одно из ведущих учебных заведений в сфере искусства в Казахстане. Преподавательский состав колледжа считается одним из самых сильных в стране. Обучение свыше 600 учащихся осуществляют 220 педагогов и концертмейстеров. Большая часть из них имеет высшую педагогическую категорию, правительственные награды и звания.

Колледж готовит специалистов по квалификациям: фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, казахские народные и русские народные инструменты, классический вокал, эстрадное пение, пение с домброй, хоровое дирижирование, теория музыки, артист театра музыкальной комедии, артист балета, артист народного танца, хореография, декоративно-прикладное искусство, актёрское искусство, режиссёр массовых театрализованных представлений, библиотечное дело.