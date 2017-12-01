Лишившемуся обеих рук мальчику подарили квартиру в Мангистау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области вручил ключи от новой квартиры отцу Балгынбека Бахтияра, 11-летнего мальчика, который лишился рук после удара током, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акима.

Трагедия с Балгынбеком Бахтияром случилась в 2015 году, когда играя с друзьями, мальчик забрался на трансформатор. Ребенка ударило током. В результате врачи были вынуждены ампутировать Балгынбеку обе руки.

В семье Балгынбека 8 детей. Все они проживают в поселке Бейнеу, в старом аварийном доме. Последние два года мальчик получает постоянное лечение в Актау. Поэтому отец Балгынбека жил с сыном в съемной квартире в областном центре. Мама ребенка и еще семеро детей проживают в Бейнеу.







Отец мальчика Балгазы Серикбаев два месяца назад записался на личный прием к акиму области Ералы Тугжанову. Он рассказал главе региона о ситуации в его семье и о трагедии, случившейся с Балгынбеком. Ералы Тугжанов дал поручение оказать максимальную помощь многодетной семье.

Сегодня Балгынбек вместе с отцом получили ключи от новой квартиры. Поздравить их с новосельем приехал аким Е.Тугжанов и олимпийский чемпион по боксу Адильбек Ниязымбетов.







Балгазы Серикбаев и Балгынбек выразили свою благодарность главе региона. А также поблагодарили всех мангистауцев, которые не остались равнодушными к трагедии семьи и оказывали материальную помощь и поддержку последние несколько месяцев.

«Несколько месяцев назад Балгынбека осмотрел известный ортопед. Он дал надежду, что нашему сыну можно сделать протезы рук. Все это время мангистауцы помогали нам собирать необходимую для этого сумму. И вот уже в следующем году мы поедем в Москву, делать протезы для Балгынбека», - говорят родители мальчика.



