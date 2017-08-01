Лишившаяся ног в ДТП алматинка перенесла повторную операцию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка Екатерина Парафиева, потерявшая ноги после страшного ДТП, перенесла еще одну операцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Девушка на своей странице в Facebook выложила пост, в котором рассказала о перенесенной операции.

«Конечно, сейчас хочется показать Вам фото моих тренировок, которые полны сил и энергии! Хочется, чтобы для Вас они были еще большим стимулом жить полноценной жизнью, радоваться каждому мгновению, несмотря на всё то, что с нами происходит. Ведь главное не обстоятельства, а то, как мы их воспринимаем. Жить дальше или дать ситуации полностью поглотить Вас, это все зависит только от Вас. От того насколько сильно в Вас горит желание жить и любить свою жизнь, несмотря ни на какие трудности.

Сейчас у меня больничный покой. Хочешь не хочешь, необходимо руководствоваться наставлением врачей. Мне была сделана повторная операция на ногу. Чувствую себя хорошо. Набираюсь сил для дальнейшего восстановления», - пишет Екатерина.

Девушка еще раз выразила благодарность всем, кто рядом.

Екатерина не пала духом после страшной аварии и решила во что бы то ни стало встать на ноги. Она проходит курс реабилитации и публикует на своих страницах в соцсетях фото с тренировок.

Напомним, ДТП произошло 16 июня. Кроссовер Honda, двигаясь по проспекту аль-Фараби, остановился на проезжей части, у автомобиля спустило колесо из-за наезда на сломанный канализационный люк. Вышедшие из автомобиля девушки оказались зажаты между своей машиной и Toyota, которая, пытаясь избежать столкновения сзади, резко ушла на соседнюю полосу, где столкнулась с автобусом и от удара была отброшена на кроссовер. На место ДТП незамедлительно выехали 2 бригады скорой медицинской помощи. С различными видами травм две пострадавшие были доставлены в клиники города.



