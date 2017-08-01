Лишенный прав на вождение парень работал водителем в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за три дня выявлено 1331 нарушение правил дорожного движения, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Зарегистрировано 143 случая превышения скорости, 147 телефонных разговоров за рулём и 238 фактов пренебрежение ремнями безопасности.



В Уалихановском районе полицейские выявили 22-летнего водитель КамАЗа, который ухитрился скрыть от работодателя, что лишён права управления транспортным средством на три года, и продолжал работать. По словам стражей порядка, это редкий случай, поскольку в целом водители большегрузных автомобилей в большинстве своём дисциплинированны.



За два дня полицейские остановили 15 автомобилей, которыми управляли любители горячительных напитков. Участковый инспектор села Пресноредуть Жамбылского района ранним утром обратил внимание на нехарактерную манеру вождения сразу двух машин. Оба водителя, местные жители, 1990 и 1989 годов рождения, были изрядно навеселе. Более того, никогда не сдавали экзамена на вождение.



«20-летний водитель «Лады» буквально накануне освободился из изолятора временного содержания. Районный суд подверг его административному аресту на 20 суток именно за то, что он воспользовался принадлежащим брату автомобилем, не имея прав. Отбыв наказание, молодой человек поспешил «обмыть свободу» и снова сесть за руль», - рассказали в пресс-службе



Теперь, согласно ч. 7 ст. 608 Кодекса РК об административных правонарушениях, любителя езды в нетрезвом состоянии ждёт гораздо более длительное содержание в изоляторе.



С начала года алкоголь уже стал причиной 8 ДТП, в которых погибли 2 человека и 12 получили ранения.