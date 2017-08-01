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Лишь двое из 131 выбранных сельских акимов ВКО не имеют высшего образования

Лишь двое из 131 выбранных сельских акимов ВКО не имеют высшего образования
15 Августа 2017 15:58 259

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане подвели итоги косвенных выборов акимов сел и сельских округов - в 249 населенных пунктах переизбрано 131 акимов. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил замруководителя Восточно-Казахстанской региональной избирательной комиссии Александр Рукин.

По его словам, с августа 2013 по апрель 2017 года прекращены полномочия 118 акимов по различным причинам, поэтому и не все 249 населенных пунктов участвовали в выборах.

Причем, по его словам, из 131 новоизбранного акима 100 были избраны повторно.

Что касается каких-то особенностей в общем «портрете» нового сельского акима, то, как правило, это люди активного среднего возраста, с высшим образованием (только у двоих средне-специальное образование), с хорошей «послужной» биографией. Подобный качественный состав глав исполнительной власти на селе соответствует новым, повышенным квалифицированным требованиями к претендентам.

Выдвижение кандидатов на альтернативной основе проводится районными акимами после консультаций с местным населением, после чего депутаты маслихатов как выборщики реализуют свое косвенное избирательное право.

На вопрос корреспондента МИА «Казинформ», можно ли утверждать, что благодаря новому Закону РК «О выборах» в села и сельские округа Казахстана приходят «акимы нового времени», с хорошим образованием и достаточным опытом работы, Александр Рукин ответил утвердительно.

«При подготовке к выборам  в избирательные комиссии поступили представления на 402 кандидатов в акимы, и только после длительной проверки они были зарегистрированы», - сказал Рукин, еще раз подтверждая законодательно утвержденный тщательный отбор в исполнительную власть первого звена.

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Выборы, Акимат, 100 шагов по реализации 5 реформ ,
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