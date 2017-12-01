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Ликвидирован устроивший взрыв в многоэтажке Ставрополья мужчина

20 Декабря 2017 06:46 424
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Ликвидирован устроивший взрыв в многоэтажке Ставрополья мужчина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мужчину, устроившего в ночь на среду взрыв в многоэтажке в Ставрополе, сообщил ТАСС источник во властных структурах города.

«Мужчина ликвидирован, жителям квартир нескольких подъездов уже разрешено вернуться в дом», - сказал собеседник агентства.

Ранее глава Ставрополя Андрей Джатдоев сообщал, что речь идет о приезжем, снявшем квартиру в многоэтажке.

Из дома в связи с инцидентом эвакуировали 65 человек, в том числе 15 детей. Их разместили в соседнем лицее. По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, в результате взрыва погибших нет.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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