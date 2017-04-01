Лидер спортивного движения в Казахстане пригласил Арнольда Шварценеггера на ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Федерации street-workout в Казахстане Ислам Бадургов пригласил Арнольда Шварценеггера на международную выставку ЭКСПО-2017 в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бадургов встретился с голливудским актером и 38 губернатором Калифорнии на национальном саммите, посвященном послешкольному образованию, который прошел в Южно-Калифорнийском университете. К слову, организатором и главным спикером на мероприятии был сам Арнольд Шварценеггер.

«После завершения официальной части я получил возможность лично пообщаться с Арни, рассказать ему о нашем движении и получить очень ценные советы. В общем, было круто!



Отдельно хочу поблагодарить Салтанат Керимбаеву за поддержку и помощь в организации моей встречи с Арни. И еще... Шварценеггера пригласили в Астану на международную выставку ЭКСПО-2017», - написал он в соцсетях.



Генеральный секретарь федерации Аскар Исмаилов уточнил корреспонденту Казинформа, что Ислам Бадургов в настоящее время работает над двумя проектами в США. На праздновании Наурыза в Штатах он познакомился со стипендиаткой «Болашака» Салтанатом Керимбаевой, которая и сообщила ему о проведении в их университете саммита с участием голливудского актера.



«После официальной части Салтанат и Ислам подошли к Арнольду. (...) Приглашение на выставку - это инициатива «болашаковцев». Они дали все материалы и видео об ЭКСПО. Арнольд выразил интерес. Ему понравилась тематика выставки. Эти материалы он передал своему помощнику и попросил его обязательно напомнить перед началом выставки. Гипотетически он может приехать в Астану», - рассказал Аскар Исмаилов.





Отметим, что street workout - это одна из разновидностей массовых физкультурных занятий, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). В Казахстане street workout официально признан видом спорта. Сегодня в стране действует Федерация по street workout, зарегистрированная в Агентстве РК по делам спорта и физической культуры.