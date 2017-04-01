Лидер нации: Казахстанцы должны быть открыты и восприимчивы к лучшим мировым достижениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимость массового и форсированного обучения английскому языку - это не чье-то субъективное желание, это условие для работы в глобальном мире, пишет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие проблемы возникают из-за того, что большой, глобальный мир стремительно меняется, а массовое сознание остается в «домашних рамках».

Казалось бы, что доказывать о необходимости массового и форсированного обучения английскому языку, когда по всему миру более миллиарда человек изучают его наряду с родным как язык профессиональной коммуникации?

Неужели более 400 миллионов граждан Европейского союза не уважают свои родной немецкий, французский, испанский или итальянский или другой язык? Неужели сотни миллионов китайцев, индонезийцев или малайцев просто так изучают английский?

Это не чье-то субъективное желание, это условие для работы в глобальном мире», - отмечает Глава государства.

Но вопрос не только в этой частности. Открытость сознания означает, по крайней мере, три особенности сознания.

Во-первых, понимание того, что творится в большом мире, что происходит вокруг твоей страны, что происходит в твоей части планеты.

Во-вторых, открытость сознания - это готовность к переменам, которые несет новый технологический уклад. Он изменит в ближайшие 10 лет огромные пласты нашей жизни - работу, быт, отдых, жилище, способы человеческого общения. Нужно быть готовым к этому.

В-третьих, способность перенимать чужой опыт, учиться у других. Две великие азиатские державы Япония и Китай - классическое воплощение этих способностей.

Открытость и восприимчивость к лучшим достижениям, а не заведомое отталкивание всего «не своего» - вот залог успеха и один из показателей открытого сознания, считает Н.Назарбаев.

«Почему столь важно открытое сознание в будущем мире?

Если казахстанцы будут судить о мире из окон своих домов, то можно и не увидеть, какие бури надвигаются в мире, на материке или в соседних странах. Можно не увидеть леса за деревьями, можно не понять даже внешних пружин, которые заставляют нас иногда серьезно менять подходы», - подчеркнул Лидер нации.