Лидер КНДР обсудил с военным командованием план пуска ракет в сторону Гуама

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер КНДР Ким Чен Ын получил отчет военного командования о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам с целью демонстрации силы и рекомендовал США отказаться от провокаций, чтобы разрядить напряженность. В понедельник он посетил командование стратегических сил Корейской народной армии, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Как отмечается, лидер КНДР посоветовал США, "которые делают опасной ситуацию на Корейском полуострове", "с ясной головой" взвесить все плюсы и минусы и подумать, "для какой стороны нынешняя ситуация является более неблагоприятной". "Чтобы разрядить напряженность и предотвратить опасный военный конфликт на Корейском полуострове, необходимо, чтобы США сначала сделали правильный выбор и показали это своими действиями", - отметило агентство ЦТАК, призвав Вашингтон "немедленно прекратить высокомерные провокации против КНДР и [отказаться от своих] односторонних требований".

В сообщении также отмечается, что, если США "будут упорствовать в своих чрезвычайно опасных и безрассудных действиях на Корейском полуострове и в его окрестностях", Пхеньян "примет важное решение". Северокорейский лидер отметил, что военные "должны быть всегда готовы к действию в любой момент, когда решит партия". Вместе с тем агентство ЦТАК отметило, что Ким Чен Ын "хочет еще немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки".

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное телевидение КНДР сообщило, что Ким Чен Ын обсудил с офицерами Корейской народной армии планы нанесения удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Республики Корея. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.