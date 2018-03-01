Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -13 °С
Алматы: 2 °С
USD 320.19 EUR 397.71
RUB 5.62 CNY 50.67
Скачать

Лидер казахстанского настольного тенниса с победы начал выступление в Дохе

7 Марта 2018 21:16 314
Поделиться:
Лидер казахстанского настольного тенниса с победы начал выступление в Дохе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Дохе стартовал Открытый чемпионат Катара - второй этап Мирового Тура 2018 года и первый из категории элитных, «платиновых» (Platinum Series), передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на ФНТ РК.

Новости по теме

Серена Уильямс высказалась о своей игровой форме в преддверии матча с Дияс
Зарина Дияс сыграет против Серены Уильямс Теннисист Попко вышел в полуфинал турнира в Уругвае

Казахстанец Кирилл Герасименко начал борьбу с квалификации и победил шведа Элиаса Ранефура со счетом 4:0.

Призовой фонд турнира составляет 235 тысяч долларов.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Архив