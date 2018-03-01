Лидер казахстанского настольного тенниса с победы начал выступление в Дохе
7 Марта 2018 21:16 314
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Дохе стартовал Открытый чемпионат Катара - второй этап Мирового Тура 2018 года и первый из категории элитных, «платиновых» (Platinum Series), передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на ФНТ РК.
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Казахстанец Кирилл Герасименко начал борьбу с квалификации и победил шведа Элиаса Ранефура со счетом 4:0.
Призовой фонд турнира составляет 235 тысяч долларов.
Ключевые слова: Спорт,
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