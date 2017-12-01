Личности воров в масках Гая Фокса установлены - полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности дерзкого ограбления парнями в масках Гая Фокса букмекерской конторы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с субботы на воскресенье в Алматы произошло дерзкое ограбление -парни в масках Гая Фокса ворвались в одну из букмекерских контор и, не причинив вреда персоналу, забрали деньги из кассы. Видеозаписи разошлись по соцсетям.

«Вооруженные дубинкой и игрушечным пистолетом мужчины завладели суммой около 700 тысяч тенге. Этот факт зарегистрирован по статье 191 Уголовного кодекса РК. Его расследует отдел полиции УВД Алмалинского района. В состав специально созданной оперативной группы вошли сотрудники отдела криминальной полиции. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступлений. Личность подозреваемых установлена», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Грабеж произошел в одной из букмекерских контор по проспекту Толе би.