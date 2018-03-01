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Лично буду разбираться - глава Минюста о задержаниях в Астане

6 Марта 2018 14:11 1762
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Лично буду разбираться - глава Минюста о задержаниях в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев прокомментировал задержания в департаменте юстиции Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень печально это. У нас в 2017 году не было ни одного задержания, и вдруг такой случай. Меры будут приняты очень жесткие. Я лично буду разбираться, и понимать, как это произошло. Меня эти новости очень огорчили», - сказал министр сегодня в кулуарах заседания Правительства.

Как ранее сообщалось, заместитель руководителя столичного департамента юстиции Рауан Рамазанов и начальник управления Еркин Даулетбаев задержаны по подозрению во взятке в 22 миллиона тенге.

 

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Ключевые слова: Коррупция, Происшествия, Минюст,
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Автор:

Дамир Байманов

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