Лично буду разбираться - глава Минюста о задержаниях в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев прокомментировал задержания в департаменте юстиции Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень печально это. У нас в 2017 году не было ни одного задержания, и вдруг такой случай. Меры будут приняты очень жесткие. Я лично буду разбираться, и понимать, как это произошло. Меня эти новости очень огорчили», - сказал министр сегодня в кулуарах заседания Правительства.

Как ранее сообщалось, заместитель руководителя столичного департамента юстиции Рауан Рамазанов и начальник управления Еркин Даулетбаев задержаны по подозрению во взятке в 22 миллиона тенге.