Лицензии лишили недобросовестного застройщика в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по вине недобросовестных застройщиков пострадали инвесторы, сообщает пресс-служба акимата столицы.

В частности, строительные компании, заведомо зная о незаконности своих действий, возвели паркинги и продали инвесторам. Обманутые дольщики обратились за помощью в столичный акимат.

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны проведена внеплановая проверка на объекте «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями «Магистральный» (третья очередь), расположенном по адресу: г. Астана, проспект Б. Момышулы, застройщиком которого являются ТОО «Атлант инжиниринг» и ТОО «Компания «Сарыарка-Курылыс».

В ходе проведения инспектирования установлено, что в паркинге на первом этаже вместо парковочных мест для автомобилей установлены устройства ограждающих конструкций с разделением в помещения, что является нарушением законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. По мнению специалистов, это прямое отклонение от утвержденного эскизного проекта и рабочего проекта, прошедшего государственную экспертизу.

На основании выявленных фактов строительным инспектором было выдано предписание с требованиями приведения объекта в соответствие проекту.

Однако требования госоргана были проигнорированы застройщиком. В настоящее время постановление специализированного межрайонного административного суда от 21 октября 2016 года о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 462 (неисполнение требований предписания) Кодекса РК «Об административных правонарушениях» вступило в законную силу.

По данному факту застройщик лишен лицензии на производство строительно-монтажных работ.

В целях исполнения предписания столичным Управлением ГАСК был подан иск в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны с требованием демонтажа незаконно возведенных конструкций, который был удовлетворен в полном объеме.

Отметим, застройщику было отказано в согласовании изменений в проектную документацию в части паркинга. Однако вопреки запретам компания допустила правонарушения.

Напомним, что проблемы долевого строительства находятся на особом контроле акимата города Астаны. В целях пресечения противоправных действий недобросовестных застройщиков, работа в этом направлении продолжается.