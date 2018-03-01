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Ли Кэцян утвержден Премьером Госсовета КНР

18 Марта 2018 09:56 757
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Ли Кэцян утвержден Премьером Госсовета КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на исторической 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва утверждены кандидатуры Премьера Госсовета КНР и других конституционных органов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

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Премьером Госсовета КНР утвержден Ли Кэцян, заместителями председателя Центрального военного совета - Сюй Цилян и Чжан Юся.

Председателем новой конституционной структуры - Государственной надзорной комиссии - избран Ян Сяоду, председателем Верховного народного суда - Чжоу Цян, генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры - Чжан Цзюнь.

Все они принесли присягу на верность Конституции, что проводится в этом году впервые, согласно поправкам в Основной закон страны.

фото:asiaone.com

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Ключевые слова: Китай,
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Автор:

Садык Акижанов

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