Ли Кэцян утвержден Премьером Госсовета КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на исторической 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва утверждены кандидатуры Премьера Госсовета КНР и других конституционных органов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Премьером Госсовета КНР утвержден Ли Кэцян, заместителями председателя Центрального военного совета - Сюй Цилян и Чжан Юся.

Председателем новой конституционной структуры - Государственной надзорной комиссии - избран Ян Сяоду, председателем Верховного народного суда - Чжоу Цян, генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры - Чжан Цзюнь.

Все они принесли присягу на верность Конституции, что проводится в этом году впервые, согласно поправкам в Основной закон страны.



фото:asiaone.com