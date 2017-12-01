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Левобережье Астаны частично ограничат в электроснабжении

20 Декабря 2017 09:57 744
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Левобережье Астаны частично ограничат в электроснабжении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На левобережье столицы 20 декабря ряд жилых домов будет отключен от электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат столичного района «Есиль».

«20 декабря с 9:00 до 18:00 часов будут проводиться плановые работы на трансформаторных подстанциях: 1494, 1562, 3706, 1613, 3625», - отмечается в сообщении ведомства.

Так, на не более чем два часа будет ограничено электроснабжение на следующих объектах: ул. Жубанана д. 6; ул. Сыганак д. 21/1; ул. Сауран д. 20; ул. Сауран д. 12/1; ул. Чингиз Айтматов д. 36/2, 36/4, 36/5. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Проблемы ЖКХ, Акимат,
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