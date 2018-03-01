Летом три популярных участка дорог в Казахстане станут платными

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек озвучил сроки внедрения системы взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из приоритетных задач является внедрение платности на автодорогах республиканского значения. Так, в рамках программы «Нурлы Жол», министерством ведутся строительно-монтажные работы по устройству Системы взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос, с завершением в апреле текущего года. Запуск системы запланирован в тестовом режиме во втором квартале текущего года», - сообщил Женис Касымбек, выступая на заседании Правительства РК.

Кроме того, по его словам, параллельно разрабатываются проектно-сметная документация по устройству системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5 тыс. км, в том числе на международном коридоре «Западная Европа-Западный Китай» (2,1 тыс. км).





Министр рассказал, что реализация этих проектов планируется по механизму государственно-частного партнерства, с заключением договора государственно-частного партнерства во втором полугодии текущего года. В целом, до 2020 года планируется увеличить платные дороги до 6,5 тыс. км, что обеспечит ежегодными сборами порядка 30 млрд тенге.