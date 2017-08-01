Летняя Универсиада 2017 года открылась в Тайбэе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двадцать девятая летняя Универсиада была открыта в Тайбэе в субботу. Торжественная церемония открытия Универсиады проходит на «Арене-Тайбэй», которая вмещает 21 тыс. зрителей.

Торжественную речь произнес президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. «Вскоре мечта привести Универсиаду в Тайбэе станет реальностью. Несомненно, это событие останется незабываемым на долгие годы», - сказал Матыцин. Также президент FISU добавил, что Универсиада является самым большим и прекрасным событием в мире студенческого спорта.

Также с речью на церемонии выступил мэр города Тайбэй Кэ Вэньчжэ, видео поздравление участникам соревнований направил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. На Универсиаде выступят спортсмены из 142 стран. Всего на турнир приехало 7639 атлетов. На Универсиаде пройдут соревнования по 21 виду спорта. Всего будет разыграно 275 комплектов наград.

По сравнению с прошлой Универсиадой, которую принимал южнокорейский город Кванджу, в программу Игр добавились роллер спорт, ушу и тяжелая атлетика.

Как сообщалось, 19-30 августа в тайваньском городе Тайбэй пройдет 21-ая Всемирная летняя Универсиада. В программу Универсиады включены соревнования по 21 виду спорта. Казахстанская делегация на этих играх будет состоять из 121-го спортсмена. Также факелоносцем 21-ых летних студенческих соревнований стал обладатель серебряной медали по таэквондо Смайыл Дуйсебай.