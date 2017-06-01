Летний шахматный лагерь открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начал работу летний шахматный лагерь. На «Планету шахмат» съехались юные шахматисты со всего Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мегаполис прибыли 50 ребят в возрасте 12-14 лет из разных областей Казахстана. У каждого из них, помимо большого интереса к шахматам, за плечами опыт выигрыша на местных шахматных соревнованиях, почти у всех - спортивный разряд по шахматам.





«Дети, занимаясь и отдыхая в лагере, развивают логическое мышление и свои интеллектуальные способности. Большинство ребят из малообеспеченных и социально-уязвимых семей, но довольно успешны в шахматах. До обеда с ними будут проводить занятия по теории шахмат, спарринги. В программе - мастер-классы гроссмейстеров Рустама Хуснутдинова и Антона Филиппова. После обеда по программе идут ракетостроение, робототехника, гончарное искусство и актерское мастерство. Мы надеемся, что дети получат массу интересных впечатлений, приобретут опыт и хорошо отдохнут», - поделилась заместитель исполнительного директора Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.

«Планета шахмат» расположилась на базе филиала химико-биологического направления Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ).Организатором является научно-образовательныйфонд им. академика Шахмардана Есенова, посильную поддержку оказали Казахстанская федерация шахмат и НИШ. Первоначальный отбор детей в лагерь проводят в НИШ в каждой области Казахстана, обязательное условие в том, что дети не должны быть учениками этих школ.







Напомним, в 2016 году фонд имени Есенова организовал аналогичную летнюю шахматную школу в Астане. Она собрала 50 подростков из социально-уязвимых семей, интересующихся шахматами. После этого было принято решение о ежегодном проведении такого лагеря.