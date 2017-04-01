Леонардо Ди Каприо призвали спасти Красноярск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экологические активисты в Красноярске повесили на пешеходном мосту плакат с портретом актера Леонардо Ди Каприо, на котором призвали его «спасти город от угля». Информация о произошедшем появилась на странице сообщества «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте» в понедельник, 10 апреля, передает Лента.ру.

Авторы паблика добавили, что такие же баннеры видели в других районах города.

Как отмечает общественная организация «Зеленый патруль», в Красноярском крае сосредоточено большое количество российских запасов угля, а сам регион находится на 67-м месте экологического рейтинга субъектов России.

Ди Каприо создал фонд по борьбе с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением в 1998 году. В 2014-м актера назначили посланником ООН по проблемам изменения климата. О работе Ди Каприо на этом посту был снят документальный фильм «Спасти планету», который стал одним из самых просматриваемых в истории неигрового кино. В ходе поездок артист общался с политиками, учеными и активистами разных стран, чтобы изучить влияние климатических изменений на планету.