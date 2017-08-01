Легкоатлетка Рыпакова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме (Великобритания), сообщает Sports.kz.

Рыпакова заняла третье место, показав результат 14 метров 29 сантиметров. Победу одержала колумбийка Катрин Ибаргуэн (14,51), представительница Ямайки Кимберли Уильямс (14,44) - вторая.

В общем зачете Ольга также третья - с 20 очками. У Уильямс - 24 балла, у Ибаргуэн - 31.



Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Бирмингем (Великобритания)



Тройной прыжок. Женщины.



1. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) - 14,51 метра



2. Кимберли Уильямс (Ямайка) - 14,44 метра



3. Ольга Рыпакова (Казахстан) - 14,29 метра.