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Легкоатлетка Рыпакова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

Легкоатлетка Рыпакова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
21 Августа 2017 00:51 212

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме (Великобритания), сообщает Sports.kz.

Рыпакова заняла третье место, показав результат 14 метров 29 сантиметров. Победу одержала колумбийка Катрин Ибаргуэн (14,51), представительница Ямайки Кимберли Уильямс (14,44) - вторая.

В общем зачете Ольга также третья - с 20 очками. У Уильямс - 24 балла, у Ибаргуэн - 31.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Бирмингем (Великобритания)

Тройной прыжок. Женщины.

1. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) - 14,51 метра

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) - 14,44 метра

3. Ольга Рыпакова (Казахстан) - 14,29 метра. 

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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