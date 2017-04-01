Легендарный мастер по джиу-джитсу Алешандрэ Пайва проведет мастер-класс в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Знаменитый мастер бразильского джиу-джитсу, основатель команды «ALLIANCE», легендарный спортсмен и наставник Алешандрэ Пайва проведет обучающий семинар и мастер-класс для молодых казахстанских атлетов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бразильского джиу-джитсу в РК.

Приезд столько значимого специалиста джиу-джитсу не случаен и связан с успехами казахстанских мастеров этого вида спорта на мировой арене. Так, за последние несколько лет казахстанские борцы джиу-джитсу неоднократно занимали призовые места престижных турнирах. Казахстанцы Елдос Ихсангалиев и Арман Рузахунов являются чемпионами мира.



«Во всем мире знают, что в Казахстане единоборства на хорошем счету и бразильское джиу-джитсу не исключение, - говорит вице-президент Республиканской Федерации бразильского джиу-джитсу Рустам Абдусаламов. - Этот популярный вид спорта стремительными темпами прогрессирует, большая заслуга в этом принадлежит Арманжану Рузахунову - первому обладателю черного пояса в Казахстане и странах Центральной Азии. Перед Казахстанской федерацией бразильского джиу-джитсу стоят амбициозные цели и задачи, которые мы намерены планомерно реализовать. Уверен, что казахстанцы от встречи с Алешандрэ Пайвой получат бесценный опыт, и это будет способствовать улучшению результатов наших спортсменов на самых престижных стартах».