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Легендарный фотоаппарат «Зенит» появится в продаже в 2018 году

Легендарный фотоаппарат «Зенит» появится в продаже в 2018 году
20 Августа 2017 00:50 184

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легендарный фотоаппарат «Зенит» вернется на мировой рынок в 2018 году. Об этом заявил начальник департамента по развитию гражданского приборостроения АО «Швабе» Игорь Сергеев.

По его словам, Красногорский завод имени С. А. Зверева планирует начать производство цифрового фотоаппарата «Зенит», сохранив его уникальные особенности. «Зенит» станет полнокадровой беззеркальной цифровой камерой, передает РИАМО.

Сергеев отметил, что фотоаппарат поступит в продажу уже в 2018 году. Фотоаппарат будет декорирован кожей в темных и светлых цветах. Он также добавил, что завод не планирует конкурировать с известными производителями фотографической техники.

 

Ключевые слова: Связь, ТВ, IT,
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