Легендарный боксер Чавес-старший показал футболку «GGG народный чемпион»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легендарный боксер Хулио Сесар Чавес-старший показал фото с футболкой «GGG народный чемпион», сообщается в официальной группе GGG ВКонтакте, сообщает Sports.kz

Напомним, ближайший бой казахстанец проведет 16 сентября в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля Альвареса, в последнем своем поединке победившего Хулио Сесара Чавеса-младшего.

Букмекерская контора 1XBET фаворитом противостояния считает казахстанца: победа Головкина - 1.66, ничья - 21, победа Альвареса - 2.37.