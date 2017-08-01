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Легендарный боксер Чавес-старший показал футболку «GGG народный чемпион»

Легендарный боксер Чавес-старший показал футболку «GGG народный чемпион»
16 Августа 2017 00:15 241

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легендарный боксер Хулио Сесар Чавес-старший показал фото с футболкой «GGG народный чемпион», сообщается в официальной группе GGG ВКонтакте, сообщает Sports.kz

Напомним, ближайший бой казахстанец проведет 16 сентября в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля Альвареса, в последнем своем поединке победившего Хулио Сесара Чавеса-младшего.

Букмекерская контора 1XBET фаворитом противостояния считает казахстанца: победа Головкина - 1.66, ничья - 21, победа Альвареса - 2.37.

 

Ключевые слова: Спорт,
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